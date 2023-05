Schockfund! 34 Hunde in Käfigen für Vögel und Kaninchen entdeckt

Kielce (Polen) - Es war ein grauenvolles und trauriges Bild zugleich, das Tierretter am Donnerstag in Polen aushalten mussten.

34 Hunde hausten unter schlechten Lebensbedingungen auf dem Grundstück eines 69-jährigen Mannes in Polen. © Policja Świętokrzyska

Am Donnerstagnachmittag entdeckten Polizeibeamte aus Kielce zusammen mit Freiwilligen einer Tierschutzorganisation auf einem Grundstück in der Gemeinde Chmielnik 34 Hunde verschiedener Rassen. Sie waren abgemagert und lebten in Käfigen für Vögel und Kaninchen.

Der Grund für das Eingreifen der Einsatzkräfte war der Verdacht, dass es dort viele Tiere gibt, die möglicherweise verhungern und unter unangemessenen Lebensbedingungen ausharrten. Leider bestätigte sich die schlimme Vermutung.

Vor Ort fand die Polizei auch den Besitzer, ein 69-jähriger Mann. Die verwahrlosten Vierbeiner wurden in verschiedenen Räumen des Hauses sowie auf dem Hof gefunden, teilte ein Sprecher der Polizei Świętokrzyska mit.

Alle Hunde wurden sichergestellt und von einem Experten auf dem Gebiet der Tierpsychologie untersucht. Nach Einschätzung des Sachverständigen war jeder der vor Ort gefundenen Hunde eingeschüchtert. Das könnte darauf hinweisen, dass ihr Besitzer möglicherweise Gewalt gegen sie angewendet hat.

Was sich konkret auf dem Grundstück in der vergangenen Zeit abgespielt hat, wird nun von der Polizei ermittelt.