Schon wieder! Joe Bidens Hund Commander attackiert Secret-Service-Agenten

Joe Biden (80) mit seinem Hund Commander. (Archivbild) © SAUL LOEB / AFP

Es ist bereits das elfte Mal, dass Commander einen der Agenten attackierte. Gut denkbar, dass es sogar noch mehr Fälle gibt, über die aber nie berichtet wurde.

Der inzwischen zweijährige Hund hat Glück, dass sein Herrchen einer der einflussreichsten Männer der Welt ist, sonst hätten ihm womöglich schon ernste - wenn nicht gar todernste - Konsequenzen gedroht.

"Gestern gegen 20 Uhr kam ein Polizist der Secret Service Uniformed Division mit einem Haustier der First Family in Kontakt und wurde gebissen. Der Beamte wurde von medizinischem Personal vor Ort behandelt", bestätigte USSS-Kommunikationschef Anthony Guglielmi am Dienstagabend gegenüber CNN.

Besonders aufsehenerregend war schon eine Attacke im vergangenen Jahr gewesen, als ein Beamter gar ins Krankenhaus gebracht werden musste, nachdem Commander ihm in die Arme und Beine gebissen hatte! Im Sommer dieses Jahres hieß es dann vonseiten des Weißen Hauses, dass ein besonderes Training mit dem Schäferhund absolviert werden würde.

Bislang allerdings offensichtlich ohne Erfolg ...