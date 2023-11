Schreie und bohrende Blicke: Was sich unter diesem Fußweg verbirgt, bringt Tierschützer zum Staunen

Husky Sebastian saß in der Falle. Dank seiner auffälligen Augen und dem rassetypischen "Geschrei" wurden Passanten jedoch schnell auf den Hund in der Regenrinne aufmerksam. © Screenshot: Facebook/Lexington-Fayette Animal Care & Control

Wer kennt es nicht: Man geht spazieren, sieht sich in der Gegend um und plötzlich schauen zwei große helle Augen aus einer Abflussrinne unter einem Fußweg hervor.

Was die meisten Menschen erst einmal schockiert und an eine Szene aus dem Horrorfilm "Es" (2017) erinnert, in dem ein gruseliger Clown Kinder in seine Falle locken will, entpuppte sich im US-Bundesstaat Kentucky als relativ harmlose Situation.

Ein Hund war irgendwie durch den engen Schlitz in den Hohlraum unter den Bürgersteig geschlüpft, was den Fall zu einer Aufgabe für die Tierschutzbehörde von Lexington-Fayette machte.

Neben eisblauen Augen machte Husky Sebastian am vergangenen Sonntagmorgen gemäß seiner Rasse auch mit lautstarkem Gejaule auf sich aufmerksam.

"Er ist ziemlich auffällig, weil er diese atemberaubenden blauen Augen hat. Wenn man sein Gesicht im Abfluss sieht, was meiner Meinung nach jeder tut, der vorbeigeht, schockiert das", erklärte Jai Hamilton, Mitarbeiterin der Lexington-Fayette-Tierschutzbehörde.