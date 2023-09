11.09.2023 10:29 Schülerin entdeckt entlaufenen Hund, kurz darauf gibt es ein Happy End

Am Samstag konnte eine 33-jährige Frau in Hamburg mit ihrem entlaufenen Hund wiedervereint werden. Der Vierbeiner war zuvor allein in einem Park umhergelaufen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Da war die Freude groß: Am Samstag konnte eine 33-jährige Frau in Hamburg mit ihrem entlaufenen Hund wiedervereint werden. Bei der Polizei wurde der entlaufene Hund mit Wasser und Spielzeug versorgt, ehe er mit seiner Besitzerin wiedervereint werden konnte. © Bundespolizeiinspektion Hamburg Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der allein umherlaufende und unangeleinte Vierbeiner gegen 14.15 Uhr von einer 17-jährigen Schülerin im Goethepark entdeckt. Da die Teenagerin vor Ort keinen Besitzer ausmachen konnte und der Hund fast von einem Auto überfahren wurde, nahm sie ihn kurzerhand an sich und brachte ihn ins Bundespolizeirevier Altona. Dort wurde die Fellnase mit Wasser und Spielzeug versorgt, wirkte insgesamt aber ziemlich verängstigt. Hunde Das "Bellen" dieses Hundes sorgt für Lacher im Netz! Video geht viral Wenig später erschien jedoch eine 33-jährige Frau bei der Polizei, um den Verlust ihres Hundes zu melden. In der Bundespolizeiwache im Bahnhof Altona konnten die beiden schließlich wiedervereint werden. "Beim Erblicken der Besitzerin zeigte sich der Hund sichtbar froh und ließ sich sofort auf den Arm nehmen", teilte die Polizei abschließend mit - was für ein schönes Happy End!

Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Hamburg