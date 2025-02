Schwer verletzt und voller Angst ins Tierheim: Wird für Cane-Corso-Mädchen Hope jetzt alles gut?

Offenbach - Was das noch nicht einmal ein Jahr alte Hunde-Mädchen mit dem Namen Hope in ihrem kurzen Leben bislang ertragen musste, weiß man im Tierheim Offenbach nicht, aber es kann nur Schreckliches gewesen sein.

So besitze sie gegenüber Menschen so gut wie gar kein Grundvertrauen und sei überaus ängstlich und verunsichert. Das zeige sich vor allem darin, dass ihr jede unbekannte Umgebung und jedes unbekannte Geräusch erst einmal Angst mache.

So sei sie schwer verletzt gewesen, vermutlich hatte sie einen Autounfall. Natürlich wurde sie sofort behandelt, ein Auge war aber leider nicht mehr zu retten.

Der Cane-Corso-Mix kam als Fundhund in das Tierheim und befand sich sowohl körperlich als auch mental in einem ganz schlimmen Zustand, wie die Tierpflegerinnen und Tierpfleger auf ihrer Webseite mitteilen.

Allerdings komme sie sehr gut mit ihren Artgenossen im Tierheim klar. Deshalb und auch wegen ihrer generellen Unsicherheit würde man Hope im Tierheim gerne an einen Haushalt vermitteln, in dem bereits ein souveräner Ersthund lebt, an dem sie sich orientieren kann.

Ihre neuen Menschen sollten auf jeden Fall bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden besitzen und viel Geduld mitbringen. Denn sie brauche eben einige Zeit um Vertrauen zu fassen. Außerdem benötige sie viel Anleitung, um sich sicherer in der Welt bewegen zu können. Aufgrund ihrer Ängstlichkeit soll sie auch nicht an Familien mit kleinen Kindern abgegeben werden.

Hope - da ist ihr Name Programm - und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims haben nun die Hoffnung, dass die Hündin das richtige Zuhause finden wird, um endlich auch die schönen Seiten eines Hundelebens kennenzulernen.

Wer ihr diese zeigen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Offenbach per E-Mail oder unter der Telefonnummer 069/858179 in Verbindung setzen und einen ersten Besuchstermin vereinbaren.