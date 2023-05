Schwerverletzter Welpe leidet wie verrückt als er gerettet wird: Heute ist er nicht wiederzuerkennen

Banny war bei seiner Rettung schwer verletzt. © YouTube/Screenshot/Animal Aid Unlimited, India

Vergangene Woche veröffentlichte das Team auf YouTube den Clip rund um den Rüden, der inzwischen Banny genannt wird. Der arme Welpe hatte sich am Tag seiner Rettung in die Ecke eines Hauses verkrochen.

Was genau dem Hund geschehen war, blieb leider offen. Als einer der Tierschützer versuchte, Banny zu helfen, stellte er fest, dass der Vierbeiner so große Angst hatte, dass er sich nicht mehr bewegte. "Er zitterte vor Schmerzen wegen einer Wunde am Kopf", so Animal Aid Unlimited.

Behutsam hob der Mann das arme Geschöpf hoch, trug es zum Auto. Dann fuhren die Tierschützer mit Banny in ihr Zentrum. Dort kümmerten sich mehrere Ärzte um den Welpen.

Schnell spritzten sie dem tierischen Patienten Entzündungshemmer und gaben ihm Schmerzmittel.