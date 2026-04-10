Viel zu süß! Baby und Welpe treffen aufeinander

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Ein Baby und ein Welpe treffen aufeinander, die freudige Reaktion der beiden lässt Herzen schmelzen.

Von Helena Lanke

North Carolina (USA) - Doppelte Freude: Ein kleiner Welpe trifft in seiner neuen Pflegefamilie auf ein Baby und lässt mit seiner Reaktion Herzen schmelzen.

Welpe Muffin trifft auf ein zehn Monate altes Baby und fühlt sich sofort mit ihr verbunden.
Welpe Muffin trifft auf ein zehn Monate altes Baby und fühlt sich sofort mit ihr verbunden.  © Bildmontage: Screenshot/TikTok/alyssa0wright

Welpen sind so süß, Babys auch - doch das in Kombination führt ja fast zu einem Zuckerschock.

Die 27-jährige Alyssa Right aus dem US-Bundesstaat North Carolina filmte solch einen besonderen Moment. Der neue Pflegehund Muffin traf dabei auf ihre Nichte.

Die Freude kann man den beiden nur ansehen: Der Welpe wedelt aufgeregt mit seinem Schwanz, während das Baby gar nicht mehr mit dem Lächeln und Staunen aufhört.

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Sofort scheinen die zwei ein Herz und eine Seele zu sein und kuscheln ausgelassen miteinander.

Der Neuzugang ist ohnehin sehr menschenfreundlich, wie Alyssa gegenüber Newsweek mitteilte. "Sie jammert sogar, wenn wir spazieren gehen und Leute an ihr vorbeigehen, ohne sie zu grüßen", erzählte sie.

Die Amerikanerin kümmert sich liebevoll um Muffin, bis dieser ein Zuhause für immer gefunden hat.

"Im Moment versuche ich, meinen Bruder und seine Freundin davon zu überzeugen, sie zu adoptieren! Aber ich hoffe einfach, dass sie zu einer Familie kommt, die ihre ganze Liebenswürdigkeit zu schätzen weiß und ihr die besten Jahre ihres Lebens schenkt", erklärte die 27-Jährige.

Von welcher Rasse der Vierbeiner stammt, ist unklar.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/alyssa0wright

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