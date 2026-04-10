Zum Betteln missbraucht und sichergestellt: Chow-Chow-Rüde Leo sucht neues Zuhause
Frankfurt am Main - Chow-Chow-Rüde Leo hat vieles erlebt, was kein Tier erleben sollte, und landete schließlich im Frankfurter Tierheim. Nun möchte er seine schlimme Vergangenheit hinter sich lassen und möglichst schnell ein neues Zuhause finden.
Leo wurde von den Behörden sichergestellt. Sein früherer Besitzer hatte ihn zum Betteln missbraucht und ihn zudem in einem schlechten Zustand gehalten.
Als er ins Tierheim kam, war sein Fell so stark verfilzt, dass es komplett geschoren werden musste.
Von seiner einst prächtigen Erscheinung ist aktuell wenig zu sehen, doch das wird sich schnell wieder ändern: Leos Fell wächst nach und mit ihm kehrt auch ein Stück Würde zurück, die ihm zuletzt herzlos genommen wurde.
Trotz seiner Leidensgeschichte zeigt sich der Vierbeiner als ausgesprochen freundlich und anhänglich.
Jede liebevolle Geste, jedes freundliche Wort scheint für ihn von großer Bedeutung zu sein.
Seine Pfleger berichten, Leo sei ein total dankbarer Hund, der Nähe sucht und Zuwendung sichtbar genießt.
Auch gesundheitlich bringt Leo eine kleine Vorgeschichte mit: Er leidet an einer Futtermilbenallergie, die zuvor nicht behandelt wurde. Aktuell benötigt er deshalb regelmäßige Bäder und nimmt auch dies erstaunlich gelassen hin.
Bei der Vermittlung von Chow-Chow-Rüde Leo gibt es ein kleines Standort-Problem
Im Umgang mit seinen Artgenossen ist Leo sozial und verträglich. Gemeinsame Ausläufe mit anderen Hunden meistert er problemlos.
Spaziergänge dürfen bei ihm gern entspannt ablaufen, statt Tempo bevorzugt Leo ruhige Runden und genießt es ebenso, einfach in der Sonne zu liegen.
Ob er auch mit Katzen zurechtkommt, kann bei Interesse getestet werden.
Der Rüde hält seinen Zwinger sauber und gilt insgesamt als unkompliziert, auch für Hundeanfänger.
Offen ist noch, ob er das Alleinbleiben schon kennt oder sich als souveräner Beifahrer im Auto erweist. Hier könnte noch etwas Training nötig sein.
Wichtig: Eine Vermittlung nach Frankfurt ist aufgrund seiner Vergangenheit ausgeschlossen.
Leo sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Nach all seinen schlimmen Erlebnissen hofft Leo jetzt auf Menschen mit Herz, die ihm Sicherheit, Geborgenheit und ein warmes Zuhause bieten können.
Etwaige Interessenten, die der Fellnase eine zweite Chance schenken möchten, werden gebeten, sich mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung zu setzen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt