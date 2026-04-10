Zum Betteln missbraucht und sichergestellt: Chow-Chow-Rüde Leo sucht neues Zuhause

Frankfurt am Main - Chow-Chow-Rüde Leo hat vieles erlebt, was kein Tier erleben sollte, und landete schließlich im Frankfurter Tierheim. Nun möchte er seine schlimme Vergangenheit hinter sich lassen und möglichst schnell ein neues Zuhause finden.

So sieht Leo aktuell nicht mehr aus. Seine Haarpracht musste dem armen Rüden abrasiert werden. © Tierheim Frankfurt

Leo wurde von den Behörden sichergestellt. Sein früherer Besitzer hatte ihn zum Betteln missbraucht und ihn zudem in einem schlechten Zustand gehalten.

Als er ins Tierheim kam, war sein Fell so stark verfilzt, dass es komplett geschoren werden musste.

Von seiner einst prächtigen Erscheinung ist aktuell wenig zu sehen, doch das wird sich schnell wieder ändern: Leos Fell wächst nach und mit ihm kehrt auch ein Stück Würde zurück, die ihm zuletzt herzlos genommen wurde.

Trotz seiner Leidensgeschichte zeigt sich der Vierbeiner als ausgesprochen freundlich und anhänglich.

Jede liebevolle Geste, jedes freundliche Wort scheint für ihn von großer Bedeutung zu sein.

Seine Pfleger berichten, Leo sei ein total dankbarer Hund, der Nähe sucht und Zuwendung sichtbar genießt.

Auch gesundheitlich bringt Leo eine kleine Vorgeschichte mit: Er leidet an einer Futtermilbenallergie, die zuvor nicht behandelt wurde. Aktuell benötigt er deshalb regelmäßige Bäder und nimmt auch dies erstaunlich gelassen hin.