Frau bricht es das Herz, als sie Hund an Tankstelle sieht: Eine Entscheidung ändert alles

Georgia (USA) - Die Reise einer Frau durch einen US-Bundesstaat sollte eine völlig unerwartete Wendung nehmen, als sie an einer Tankstelle eine völlig vernachlässigte Hündin entdeckte. Die Erinnerung an einen längst verstorbenen Vierbeiner brachte sie schließlich zu einer Entscheidung, die alles ändern sollte.

Zwischen diesen Bildern liegen nur ein paar Wochen: Beanie wurde schwer vernachlässigt an einer Tankstelle entdeckt. Mittlerweile kann sie sich mithilfe eines Rollstuhls selbst fortbewegen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/baileyapriltattoo

US-Amerikanerin Bailey kann sich noch genau an den Tag Anfang Januar erinnern, als sie auf die halb gelähmte "Beanie" stieß: Die Hündin schleppte sich blutend über den Betonboden der Tankstelle und niemand kümmerte sich um sie. "Mir war klar, was ich tun musste", heißt es in einem YouTube-Video.

Bailey stieg aus und die Streunerin fasste sofort Vertrauen zu ihr und ließ sich hochnehmen. "Es ging ihr furchtbar." Da ihr Geld für die Behandlung in einer örtlichen Notfallklinik nicht ausreichte, nahm Bailey die Hündin kurzerhand mit auf ihre Reise. "Das ganze Wochenende verbrachte ich mit Autofahren und dem Verbinden ihrer Wunden." Doch schnell merkte sie: Beanie war eine Kämpferin.

In einer Tierklinik in Manhattan wurde der Retterin dann eine niederschmetternde Nachricht überbracht. Die Operation, die bei ihrer halbseitigen Lähmung normalerweise angebracht wäre, würde sie vermutlich umbringen. Grund war eine Verkalkung ihrer Wirbelsäulenverletzung.

"Bei den Voruntersuchungen stellte sich heraus, dass die Vernachlässigung viel schlimmer war, als man sich vorstellen konnte, und dass sie bereits seit über einem Monat gelähmt war", schreibt Bailey auf einer Spendenseite, wo sie Geld für die Behandlung des Vierbeiners sammelt.