Sehnsucht nach Liebe: Hündin Gertrude wartet im Tierheim auf ihr Glück
Großröhrsdorf (Sachsen) - Hündin Gertrude wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.
Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, hatte die zehn Jahre alte Hundedame Gertrude es in ihrer Vergangenheit nicht gerade leicht.
Ohne Geborgenheit, Streicheleinheiten oder ein eigenes Körbchen verbrachte sie fast ihr gesamtes Leben in einem polnischen Tierheim. Angst, Stress, Lärm und eisige Winter gehörten dort zu ihrem Alltag.
Noch heute ist Gertrude gegenüber Menschen vorsichtig und lässt Nähe bislang nicht zu. Berührungen fallen ihr derzeit schwer, doch sie nimmt bereits vorsichtig Leckereien aus der Hand und erkundet neugierig ihre Umgebung.
Die Fellnase braucht vor allem Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Ein Zuhause mit einem anderen Hund, an dem sie sich orientieren kann, wäre ideal, damit sie endlich in Ruhe ankommen und ein friedliches Leben führen kann.
Weitere Informationen zu Gertrude und zur Möglichkeit, Pate für sie zu werden, gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de