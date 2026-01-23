Sehnsucht nach Liebe: Hündin Gertrude wartet im Tierheim auf ihr Glück

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hündin Gertrude wartet im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Die Hundedame Gertrude (10) hat fast ihr ganzes Leben in einem polnischen Tierheim verbracht. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, hatte die zehn Jahre alte Hundedame Gertrude es in ihrer Vergangenheit nicht gerade leicht.

Ohne Geborgenheit, Streicheleinheiten oder ein eigenes Körbchen verbrachte sie fast ihr gesamtes Leben in einem polnischen Tierheim. Angst, Stress, Lärm und eisige Winter gehörten dort zu ihrem Alltag.

Noch heute ist Gertrude gegenüber Menschen vorsichtig und lässt Nähe bislang nicht zu. Berührungen fallen ihr derzeit schwer, doch sie nimmt bereits vorsichtig Leckereien aus der Hand und erkundet neugierig ihre Umgebung.