Sein Name ist zum Schießen: Doch Vorgeschichte von süßem Mischling ist tragisch

Aschaffenburg - Die Geschichte des kleinen Freddy Fronkel, der derzeit im Tierheim in Aschaffenburg sein Glück sucht, zeigt, wie sehr ein Hundeherz nach Geborgenheit sucht. Der zierliche Mischlingsrüde kam als Junghund voller Hoffnung nach Deutschland, durfte mit seiner Schwester ein erstes Zuhause kennenlernen – doch das Glück währte nicht lange.

Freddy Fronkel ist eine echte Frohnatur und hat bereits eine imposante Entwicklung durchgemacht. © Tierheim Aschaffenburg

Als die wachsende Hundefamilie seinen Besitzern zu viel wurde, begann für Freddy eine Odyssee von einem vorübergehenden Zuhause zum nächsten, bis er schließlich mit Schwester und Tochter im Tierheim Aschaffenburg landete.

Doch was zunächst wie ein unzertrennliches Power-Trio wirkte, entpuppte sich bald als problematische Konstellation. Freddy, der sensible und zarte Seelenhund der Gruppe, ging im wilden Treiben seiner Gefährten unter.

Die Tierheimmitarbeiter erkannten schnell, dass dieser feinfühlige Charmeur eine ruhigere Umgebung braucht. In einer neuen, ausgeglichenen Hundegruppe blühte Freddy sichtlich auf und zeigte, was wirklich in ihm steckt: ein menschenbezogener, neugieriger und freundlicher Gefährte, der sich nach Harmonie sehnt.

Bei Spaziergängen fernab des Tierheimalltags genießt der kleine Rüde sichtlich die Ruhe. Wo er früher bei Hundebegegnungen schnell aufdrehte, bleibt er heute gelassen. Doch Freddys sensible Seele braucht weiterhin besondere Aufmerksamkeit. Stimmungsübertragung ist für ihn ein großes Thema – ein Zuhause mit ruhigen Artgenossen und verständnisvollen Menschen wäre ideal.

Der kastrierte Mischling, der im Dezember 2022 geboren wurde, hat bewiesen, dass er sich anpassen kann. Jetzt sucht er eine Familie, die ihm hilft, seine Ängste abzulegen und die Welt mit neuer Zuversicht zu entdecken.