Seit einem Vorfall gilt Einar als gefährlich: Findet der schöne Malinois trotzdem ein Zuhause?

Kaiserslautern - Für den wunderschönen, drei Jahre alten Einar sucht das Tierheim in Kaiserslautern ein neues Zuhause. Allerdings gibt es Gründe, weshalb der Malinois-Rüde nur an Menschen mit viel Erfahrung im Umgang mit Hunden vermittelt werden soll.

So zeige er sich trotz seines noch recht jungen Alters sehr souverän und bewege sich von Beginn gelassen und entspannt durch die für ihn zunächst neue Umgebung.

Einar kam aufgrund einer Sicherstellung in das Tierheim in Kaiserslautern, präsentiert sich dort aber laut der Webseite von seiner besten Seite.

Außerdem sei der Hund ein begnadeter Ausbruchskünstler, kann gut klettern und sehr hoch springen. Es empfiehlt sich also, ein Auge auf ihn zu haben, wenn er sich auf dem Grundstück aufhält, oder dieses entsprechend zu sichern.

Der wohl wichtigste Grund: Laut der Webseite des Tierheims kam es in einer für Einar sehr aufregenden Situation zu einem Beißvorfall, bei dem eine unbeteiligte Person schwer verletzt wurde. Seither ist der Rüde als gefährlich eingestuft und wird nur unter Auflagen vermittelt, zu denen auch Leinen- und Maulkorbpflicht gehören.

Einar wird nur an Menschen abgegeben, die bereits über ein gewisses Maß an Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Auf Spaziergängen begegne er fremden Menschen und Artgenossen generell sehr freundlich und interessiert. Auch lerne der Rüde gerne und das auch sehr schnell und sei über Futter und Spiel gut zu motivieren.

Da Einar im Tierheim ein deutliches Jagdinteresse zeige, sollten keine Katzen oder Kleintiere mit ihm im selben Haushalt leben.

Zu guter Letzt wird auf der Webseite noch einmal betont, dass es sich bei Malinois nicht um Anfängerhunde handelt. Es werde daher ein Zuhause mit hundeerfahrenen und auch sportlich aktiven Menschen gesucht.

Wer Einar kennenlernen möchte, kann sich mit dem Tierheim in Kaiserslautern per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer 0631/350-3667 in Verbindung setzen.

Die Telefonzeiten sind dienstags, mittwochs und freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Montag von 8.30 bis 15 Uhr und am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr.