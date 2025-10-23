Seit fünfeinhalb Jahren im Tierheim: Leo hatte nur einen Interessenten

Tennessee - Herzzerreißend: Ein lieber Hund wartet seit über 2000 Tagen in einem Tierheim in den USA sehnsüchtig auf ein Zuhause – und damit länger als jeder andere.

Zum Unabhängigkeitstag in den USA am 4. Juli posierte Leo im Tierheim vor der Kamera. © Bildmontage: bridgehomerescue/Instagram

"The Bridge Home No Kill Animal Rescue" gibt Leo bereits seit fünfeinhalb Jahren eine sichere Bleibe.

Gegenüber Newsweek erzählte Tierheimleiterin Amanda Wilson, dass sich der Hund nach all den Jahren an das Tierheim gewöhnt habe und einen gepflegten Eindruck mache. Mittlerweile ist der Rüde fast sieben Jahre alt.

Dennoch sollte die Unterkunft für Leo nicht von Dauer sein. Tiere, die in Heimen leben, können auf Dauer unter Angstzuständen, sozialer Isolation und anderen gesundheitlichen Nachteilen leiden.

Während der ganzen Zeit interessierte sich nur eine Person für den Vierbeiner - es kam sogar fast zu einer Adoption, jedoch verstand sich Leo mit den anderen Hunden der Frau nicht.