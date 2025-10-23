Seit fünfeinhalb Jahren im Tierheim: Leo hatte nur einen Interessenten
Tennessee - Herzzerreißend: Ein lieber Hund wartet seit über 2000 Tagen in einem Tierheim in den USA sehnsüchtig auf ein Zuhause – und damit länger als jeder andere.
"The Bridge Home No Kill Animal Rescue" gibt Leo bereits seit fünfeinhalb Jahren eine sichere Bleibe.
Gegenüber Newsweek erzählte Tierheimleiterin Amanda Wilson, dass sich der Hund nach all den Jahren an das Tierheim gewöhnt habe und einen gepflegten Eindruck mache. Mittlerweile ist der Rüde fast sieben Jahre alt.
Dennoch sollte die Unterkunft für Leo nicht von Dauer sein. Tiere, die in Heimen leben, können auf Dauer unter Angstzuständen, sozialer Isolation und anderen gesundheitlichen Nachteilen leiden.
Während der ganzen Zeit interessierte sich nur eine Person für den Vierbeiner - es kam sogar fast zu einer Adoption, jedoch verstand sich Leo mit den anderen Hunden der Frau nicht.
Hoffnung auf eine neue Bleibe für Hund Leo
Die Organisation hofft derzeit noch sehnsüchtig auf ein neues Zuhause, welches dem Haustier Sicherheit und Liebe gibt - so wie er es verdient hat. Allerdings komme der wählerische Rüde laut Wilson nicht mit allen Hunden klar - auch mit Katzen vertrage er sich nicht gerade gut.
Für die entspannten Autofahrten und dem perfekten Gang an der Leine lobt ihn die Leiterin jedoch.
Titelfoto: Bildmontage: bridgehomerescue/Instagram