Seit Jahren wartet er im Tierheim: Wer schenkt Hund Bax endlich ein Zuhause?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hund Bax im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Höchste Zeit, dass sich das ändert!
Wie der Tierschutzverein berichtet, sehnt sich der sechsjährige Rüde nach einem neuen Zuhause - fernab vom stressigen Tierheimalltag.
Denn er verbrachte bereits viele Jahre in einem polnischen Tierheim. Diese lange Zeit hat sichtbare Spuren hinterlassen: Sein Fell ist bereits ergraut und er wirkt älter, als er eigentlich ist.
Seit Anfang des Jahres lebt Bax nun im Tierheim Großröhrsdorf. Trotz seiner Vergangenheit zeigt er sich dort offen, neugierig und freundlich. Mit Leckerlis lässt er sich dabei besonders gut motivieren.
Die Mitarbeiter beschreiben ihn als ruhigen, sensiblen und eher zurückhaltenden Hund.
Bax kann es kaum erwarten, endlich das Tierheim verlassen zu dürfen
Auch in ungewohnter Umgebung bleibt Bax aufmerksam, folgt brav und begegnet Neuem interessiert.
Seine Neugier bei Spaziergängen lässt ihn dabei jedoch manchmal etwas übereifrig werden - dann zieht er an der Leine, weil er am liebsten alles gleichzeitig erkunden möchte. Mit Geduld und Training lässt sich das jedoch gut in den Griff bekommen.
Weitere Informationen über Bax gibt es auf der Website des Tierheims. Der Rüde kann es kaum erwarten, endlich in sein eigenes Zuhause ziehen zu dürfen.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de