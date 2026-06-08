Sensible Beagle-Dame wartet im Tierheim sehnsüchtig: Liesel will endlich ankommen

Dippoldiswalde-Reichstädt - Noch lebt Beagle -Dame Liesel im Tierheim Reichstädt (Sachsen) – doch das soll sich schnellstmöglich ändern.

Liesel ist etwas sensibel und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. © tierheim-freital.de

Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, wartet die etwa vier Jahre alte Beagle-Dame Liesel sehnsüchtig auf ein dauerhaftes Zuhause, in dem sie endlich ankommen darf.

Die sensible Hündin ist eher unsicher und braucht viel Zeit, um Vertrauen zu neuen Menschen aufzubauen. Sie sucht daher ruhige, geduldige und einfühlsame Menschen, die ihr ohne Druck die Zeit geben, in ihrem eigenen Tempo anzukommen.

Mit anderen Hunden versteht sich Liesel je nach Sympathie, würde in ihrem neuen Zuhause jedoch lieber als Einzelprinzessin leben und die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Menschen genießen.