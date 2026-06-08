Sensible Beagle-Dame wartet im Tierheim sehnsüchtig: Liesel will endlich ankommen
Dippoldiswalde-Reichstädt - Noch lebt Beagle-Dame Liesel im Tierheim Reichstädt (Sachsen) – doch das soll sich schnellstmöglich ändern.
Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, wartet die etwa vier Jahre alte Beagle-Dame Liesel sehnsüchtig auf ein dauerhaftes Zuhause, in dem sie endlich ankommen darf.
Die sensible Hündin ist eher unsicher und braucht viel Zeit, um Vertrauen zu neuen Menschen aufzubauen. Sie sucht daher ruhige, geduldige und einfühlsame Menschen, die ihr ohne Druck die Zeit geben, in ihrem eigenen Tempo anzukommen.
Mit anderen Hunden versteht sich Liesel je nach Sympathie, würde in ihrem neuen Zuhause jedoch lieber als Einzelprinzessin leben und die ungeteilte Aufmerksamkeit ihrer Menschen genießen.
Liesel kann es kaum erwarten, ein ruhiges Zuhause ohne viel Trubel zu finden, in dem sie endlich erleben darf, wie schön ein Hundeleben sein kann.
Alle weiteren Informationen zur Beagle-Dame sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Titelfoto: Bildmontage: tierheim-freital.de