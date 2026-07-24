Becky sucht ihr Elternhaus auf Google Maps: Was sie dort entdeckt, rührt sie zu Tränen

USA - Ein neuer Online-Trend sorgt derzeit in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit: Menschen suchen ihre Kindheitshäuser auf Google Maps, um alte Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Für Becky Turner wurde diese Suche jedoch zu einem besonders emotionalen Moment.

Becky Turners Kindheitshund Sonny tobt auf Google-Maps-Aufnahmen aus dem Jahr 2011 durch den Vorgarten ihres Elternhauses. © Screenshot/TikTok/bckbcktrnr

Denn als die 29-Jährige ihr Elternhaus im US-Bundesstaat Connecticut aufrief, in dem ihre Familie noch heute lebt, machte sie eine unerwartete Entdeckung.

Auf den Google-Maps-Aufnahmen des Hauses aus dem Jahr 2011 rannte ihr geliebter Kindheitshund noch immer fröhlich durch ihren Vorgarten!

Gegenüber People erklärte Becky: "Etwas daran, ein neues Foto von ihm zu sehen, von dessen Existenz ich nichts wusste, ließ ihn für einen Moment wieder lebendig wirken. Es war eine neue Erfahrung mit ihm, die ich noch machen durfte, und genau das machte es so besonders. Selbst nach seinem Tod entdecke ich immer noch, dass er Wege findet, mir zu zeigen, dass er da ist."

Der Golden Retriever Sonny verstarb 2018 im Alter von neun Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung, die bereits zu weit fortgeschritten war, um ihn noch behandeln zu können.

Die 29-Jährige erinnerte sich noch genau an die Zeit nach der schlimmen Diagnose. Gemeinsam mit ihrer Familie versuchte sie, ihrem geliebten Vierbeiner seine letzten Tage so angenehm wie möglich zu machen, bevor sie Abschied nehmen mussten.

Heute, Jahre später, schenkte ihr das Google-Bild neuen Trost und liebevolle Erinnerungen an ihr ehemaliges Haustier. Gegenüber dem Magazin erklärte sie, dass sie mit dem Hund aufgewachsen war und er immer an ihrer Seite gewesen sei - egal ob nach der Schule, draußen beim Spielen oder abends beim Kuscheln.

"In seinen späteren Jahren, als er langsamer wurde, glaube ich, dass er besonders feinfühlig geworden ist. Er blieb wach, bis ich um 4 Uhr morgens von meiner Schicht als Barkeeperin nach Hause kam, legte sich auf den Boden und ich erzählte ihm alles über meine Nacht. Manchmal war ich völlig erschöpft und er ließ mich einfach meine Gefühle zulassen, ohne meine Seite zu verlassen", erinnerte sich Becky.