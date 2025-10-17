Sensible Hündin sucht besondere Menschen: Findet Bonnie ihr Happy End?
München - Die kastrierte Mischlingshündin Bonnie kam aufgrund von Überforderung ihrer Vorbesitzer ins Münchner Tierheim. Findet sie nun ein neues Zuhause?
Bonnie wurde Ende November 2020 geboren und wiegt aktuell 18 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von etwa 40 Zentimetern.
Sie ist eine sensible und zurückhaltende Hündin, die eine konsequente und liebevolle Führung durch erfahrene Menschen braucht. Im Umgang mit Kindern zeigt sie Unsicherheiten und hat Angst. Umso wichtiger ist ein ruhiges und gelassenes Zuhause.
Andere Hunde oder auch Katzen sind kein Problem für die Vierbeinerin. Bei Fremden bleibt Bonnie zunächst schüchtern. "Nach einer behutsamen Eingewöhnungsphase öffnet sie sich und zeigt ihre menschenbezogene und anhängliche Seite", berichten ihre Pfleger.
Damit sie sich wohlfühlt, braucht Bonnie einen geregelten Alltag ohne häufige Veränderungen. Die Hektik der Innenstadt ist kein passender Lebensraum. "Wir wünschen uns für Bonnie ein liebevolles Zuhause, in dem sie mit Ruhe, Geduld und klaren Grenzen begleitet wird", so das Tierheim. Wer ihr Zeit schenkt, wird mit einer sanften Begleiterin belohnt.
Möchtest Du Bonnie kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000560 im Hundehaus 4.
Tierheim München: Katze Franzi hofft auf geduldige Menschen
Auch die Europäisch-Kurzhaar-Katze Franzi sucht ein Zuhause. Sie wurde etwa 2020 geboren und kam aufgrund von Überforderung ihrer Vorbesitzer ins Tierheim.
Franzi ist eine scheue, aber verschmuste Katze, die ein ruhiges Zuhause ohne Kinder sucht. Bei der Haltung in der Wohnung sollte ihr ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen.
Sobald sie ihre anfängliche Ängstlichkeit abgelegt hat, kommt ihre kuschelige Seite zum Vorschein. Franzi sucht daher geduldige Menschen, die ihr den Raum geben, den sie zur Eingewöhnung braucht.
Da sie mit Artgenossen nur bedingt verträglich ist, wird sie bevorzugt in Einzelhaltung vermittelt. Phasenweise zeigt sich Franzi unsauber. Die Pfleger im Katzenhaus stehen Dir hierzu mit weiteren Informationen zur Verfügung.
Kannst Du Franzi ein schönes Plätzchen bieten? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Tierheim und statte der Samtpfote einen Besuch ab.
Titelfoto: Tierheim München (2)