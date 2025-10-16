Arme Hündin aus Gartenhaus gestohlen: Wer hat Adelaide gesehen?

Kirchen (Sieg) - Herzlose Tat! Im rheinland-pfälzischen Kirchen (Sieg) ist eine weiße Mischlingshündin namens "Adelaide" offenbar gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mischlingshündin Adelaide wurde gestohlen. Mit dem veröffentlichten Foto hofft die Polizei nun auf sachdienliche Hinweise. © Montage: 123rf/huettenhoelscher, Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl am 14. Oktober 2025 zwischen 2 und 7 Uhr morgens im Baumschulweg.

Demnach entwendeten Unbekannte die Hündin aus dem Gartenhaus eines Anwesens.

Adelaide ist etwa acht Jahre alt, hat weißes Fell und ist mittelgroß.

Von ihrer Statur her ähnelt sie am ehesten einem Schäferhund.

Polizeiliche Ermittlungen zu der ungewöhnlichen Tat laufen nun auf Hochtouren.