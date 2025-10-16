Charmanter Hunde-Opa landet im Tierheim, findet Kenny noch einmal ein gemütliches Plätzchen?

Mainz - Es ist schon ein bisschen traurig, dass der liebenswerte Kenny in seinem fortgeschrittenen Alter im Mainzer Tierheim gelandet ist. Die Hoffnung groß, ihn für einen angenehmen Lebensabend doch noch einmal vermitteln zu können.

Trotz seiner 13 Jahre ist Kenny immer noch ein lebensfrohes und sehr charmantes Kerlchen. © Bild-Montage: Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Und da der 13 Jahre alte Rüde - ein Cairn Terrier - so ein feiner Kerl ist, sollte dies eigentlich auch ohne größere Probleme gelingen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen jedenfalls auf der Webseite des Tierheims nur Gutes über Kenny zu berichten.

Obwohl er wahrlich nicht mehr der Jüngste ist, habe sich der Rüde jede Menge Lebensfreude und Charme bewahrt.

Kenny sei ein überaus freundlicher und offener Hund, der mit seiner angenehmen und unkomplizierten Art jeden "sofort um die Pfote wickele", heißt es auf der Webseite.

Er liebe gemütliche Spaziergänge und ruhige Stunden mit seinen Menschen. Und bei leckerem Futter drehe der Hunde-Opi dann auch nochmal so richtig fröhlich auf.