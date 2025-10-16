Charmanter Hunde-Opa landet im Tierheim, findet Kenny noch einmal ein gemütliches Plätzchen?
Mainz - Es ist schon ein bisschen traurig, dass der liebenswerte Kenny in seinem fortgeschrittenen Alter im Mainzer Tierheim gelandet ist. Die Hoffnung groß, ihn für einen angenehmen Lebensabend doch noch einmal vermitteln zu können.
Und da der 13 Jahre alte Rüde - ein Cairn Terrier - so ein feiner Kerl ist, sollte dies eigentlich auch ohne größere Probleme gelingen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen jedenfalls auf der Webseite des Tierheims nur Gutes über Kenny zu berichten.
Obwohl er wahrlich nicht mehr der Jüngste ist, habe sich der Rüde jede Menge Lebensfreude und Charme bewahrt.
Kenny sei ein überaus freundlicher und offener Hund, der mit seiner angenehmen und unkomplizierten Art jeden "sofort um die Pfote wickele", heißt es auf der Webseite.
Er liebe gemütliche Spaziergänge und ruhige Stunden mit seinen Menschen. Und bei leckerem Futter drehe der Hunde-Opi dann auch nochmal so richtig fröhlich auf.
Cairn Terrier Kenny ist ein absolut unkomplizierter kleiner Kerl
Darüber hinaus sei Kenny absolut pflegeleicht. Er ist stubenrein und bleibt auch ohne Probleme die ein oder andere Stunde alleine zu Hause. Mit anderen Hunden ist er in der Regel gut verträglich, allerdings entscheidet hierbei letztlich die Sympathie.
Katzen kennt er und könnte mit ihnen gemeinsam in einem Haushalt leben. Auch mit Kindern kommt er gut klar.
Allerdings sollte der Nachwuchs bereits etwas älter sein und verstehen, dass Kenny aufgrund seines Alters auch seine Ruhepausen benötigt und trotz seiner geringen Größe eben kein Spielzeug ist.
Generell wünscht sich das Tierheim einen ruhigen Haushalt für Kenny, in dem er einen wunderschönen Lebensabend genießen darf.
Wer sich gut vorstellen kann, dem charmanten Rüden ein warmes Plätzchen zu schenken, kann sich gerne über das Kontaktformular mit dem Tierheim in Mainz in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.