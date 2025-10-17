Als Golden Retriever sein Frauchen anknurrt, gibt es einen "Notfall"

Schottland - Dieser "Notfall" ist einfach tierisch lustig. Golden Retriever Lucie weiß ganz genau, wie sie Frauchens Aufmerksamkeit bekommt.

In Lucies Augen gibt es in der Küche einen "Notfall". © Bildmontage: Screenshot/TikTok/luciewoos (2)

Besitzerin Cara (36) nennt die Vierbeinerin liebevoll "Grumbleina" - denn Lucie ist vor allem durch ihr süßes Knurren und Brummen ("grumble") bekannt.

In einem TikTok-Video, das ihre Besitzerin vor Kurzem hochlud, nutzte Lucie ihre Stimmfähigkeiten, um ihrer Besitzerin mitzuteilen, dass es in der Küche einen "Notfall" gab.

Zu sehen ist, wie die achtjährige Hündin knurrend und bellend ins Wohnzimmer läuft und Cara bittet, mit in die Küche zu kommen.

Dort wird der "Notfall" dann auch schnell klar: Es handelt sich um ein Sandwich, das auf der Küchentheke liegt. Sofort wird deutlich, was Lucie hier vor hat.

Zu dem Video schreibt die 36-Jährige: "Notfall! Jemand hat ein halbes Sandwich unbeaufsichtigt gelassen."

Clara weiß: "Sie kann perfekt kommunizieren, wenn es um Essen geht."