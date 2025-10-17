Als Golden Retriever sein Frauchen anknurrt, gibt es einen "Notfall"
Schottland - Dieser "Notfall" ist einfach tierisch lustig. Golden Retriever Lucie weiß ganz genau, wie sie Frauchens Aufmerksamkeit bekommt.
Besitzerin Cara (36) nennt die Vierbeinerin liebevoll "Grumbleina" - denn Lucie ist vor allem durch ihr süßes Knurren und Brummen ("grumble") bekannt.
In einem TikTok-Video, das ihre Besitzerin vor Kurzem hochlud, nutzte Lucie ihre Stimmfähigkeiten, um ihrer Besitzerin mitzuteilen, dass es in der Küche einen "Notfall" gab.
Zu sehen ist, wie die achtjährige Hündin knurrend und bellend ins Wohnzimmer läuft und Cara bittet, mit in die Küche zu kommen.
Dort wird der "Notfall" dann auch schnell klar: Es handelt sich um ein Sandwich, das auf der Küchentheke liegt. Sofort wird deutlich, was Lucie hier vor hat.
Zu dem Video schreibt die 36-Jährige: "Notfall! Jemand hat ein halbes Sandwich unbeaufsichtigt gelassen."
Clara weiß: "Sie kann perfekt kommunizieren, wenn es um Essen geht."
TikTok-User haben einen Wunsch
In einem Interview mit Newsweek erzählte die Schottin jetzt, ihr Hund habe sich intensiv mit dem übrig gebliebenen Sandwich beschäftigt und "wollte sicherstellen, dass ich weiß, dass es noch existiert".
1,2 Millionen Mal wurde das Video auf dem TikTok-Kanal "luciewoos" bereits angesehen. Viele Nutzer wünschten sich, dass der Golden Retriever etwas vom Sandwich abbekommt. Aber Besitzerin Clara machte einen Strich durch die Rechnung.
"[...] So gerne ich auch sagen würde, dass sie es [das Sandwich, Anm. d. Red.] bekommen hätte, muss ich trotzdem eine verantwortungsvolle Hundemama sein und sie richtig füttern", merkte sie an. "Sie hat aber ein kleines Stück Hühnchen und Brot als Leckerbissen bekommen, zusätzlich zu ihrem üblichen hundefreundlichen Kausnack, den sie jeden Abend isst."
Im Netz ist Lucie keine Unbekannte, hat bereits mehr als 21.000 Follower. Cara sagte, es sei "unglaublich", zu sehen, wie viele Leute Spaß an den Videos haben. Aber auch sie bringe die Hündin "jeden Tag zum Lachen".
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/luciewoos (2)