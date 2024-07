Sensibler Hütehund-Mix für Fortgeschrittene: Darum landete Wolle jetzt wieder im Tierheim

Wolle müsse zwar gefordert, dürfe aber nicht überfordert werden. So sollte es für ihn neben ausgedehnten Spaziergängen und Hundesport auch immer wieder ruhige Formen der Beschäftigung geben wie Suchspiele oder Fährtenarbeit. Ballwerfen ist für den Rüden laut Tierheim allerdings denkbar ungeeignet, da er schnell zum "Balljunkie" werde.

Der Grund dafür lag laut der Webseite des Tierheims wohl darin, dass die Menschen in seinem alten Zuhause nicht wirklich mit den charakteristischen Eigenheiten eines Hütehundes umzugehen wussten.

Der dreieinhalb Jahre alte Rüde war als junger Hund aus Rumänien nach Südhessen gekommen und konnte vom Darmstädter Tierheim auch fix vermittelt werden. Doch leider stellte sich heraus, dass seine Halter mit dem hübschen Kerl überfordert waren und ihn nun also zurückgebracht haben.

Beim Gassigehen oder in für Wolle neuen Situationen sollten seine Halter nicht auf einen Maulkorb verzichten. © Hannes P. Albert/dpa

Trifft Wolle beim Gassigehen auf andere Hunde, so wolle er keinen Kontakt. Wird dies nicht akzeptiert, dann werde er sehr deutlich - deshalb trägt er auf Spaziergängen auch einen Maulkorb.

Diesen sollte er laut den Mitarbeitern des Tierheims zunächst auch in seinem neuen Zuhause tragen, auch wenn das mit zunehmendem Vertrauen immer weniger der Fall sein darf. Dennoch wird empfohlen, in neuen Situationen - etwa an unbekannten Orten oder bei Besuchen von ihm unbekannten Menschen - nicht auf einen Maulkorb zu verzichten.

Als Zweithund sei Wolle nur bedingt geeignet. Mit einer souveränen Hündin wäre dies aber wohl möglich. Kleintiere und Katzen sollten aber nicht mit ihm in einem Haushalt leben.

Auch an eine Familie mit Kindern würde ihn das Tierheim abgeben, aber nur, wenn diese schon etwas älter sind. Wichtig in diesem Zusammenhang sei es, dass Wolle nie das Gefühl bekomme, auf den Nachwuchs aufpassen zu müssen.

Aus all diesen Gründen sollten seine neuen Menschen laut Tierheim auch bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden besitzen.

Wer sich nun für den sensiblen Wolle interessiert, kann sich mit dem Darmstädter Tierheim unter der Telefonnummer 06151/891470 (montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr) in Verbindung setzen oder den Interessentenbogen ausfüllen.