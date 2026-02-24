Shaggy kam verwahrlost und abgemagert ins Tierheim, jetzt soll für ihn alles besser werden

Kaiserslautern - Für den sechs bis sieben Jahre alten Mischlings-Rüden Shaggy sucht das Tierheim in Kaiserslautern ein liebevolles Zuhause. Denn der arme Kerl hatte in seinem bisherigen Leben wirklich kein Glück.

Im Tierheim musste Shaggy erst einmal mit tierärztlicher Unterstützung und hochwertigem Futter aufgepäppelt werden. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, kam Shaggy wirklich in keinem guten Zustand bei ihnen an. Er war seinen vorherigen Besitzern gemeinsam mit drei weiteren Hunden abgenommen worden, weil sie die Tiere schlecht gehalten hatten. Shaggy sei stark abgemagert und gesundheitlich sehr angeschlagen gewesen.

Im Tierheim musste der Rüde dann erst einmal tierärztlich betreut und mit hochwertigem Futter aufgepäppelt werden. So richtig gesund sei er allerdings immer noch nicht, heißt es.

Mehrere Zähne sind abgebrochen, außerdem habe er nach wie vor eine Entzündung an den Ohren. Diese wird wahrscheinlich dazu führen, dass sein Hörvermögen dauerhaft beeinträchtigt ist. Er reagiere deshalb auch wesentlich besser auf Handzeichen und Körpersprache als auf akustische Signale.

Wie es weiter auf der Webseite heißt, habe sich Shaggy aber trotz seiner Vergangenheit ein freundliches Wesen behalten, sei verschmust und ein überaus sozialer Hund.

Er suche die Nähe zu seinen Menschen, genieße Zuwendung und Aufmerksamkeit. Auch mit seinen Artgenossen komme er sehr gut klar.