Sie fühlen sich pudelwohl: Spielplatz für Hunde macht im Netz die Runde

Was auf den ersten Blick nach einem wahren Hundeparadies aussieht, ist es auf den zweiten noch immer, denn die kleinen Vierbeiner der Rasse Golden Retriever tollen wie im sprichwörtlich siebten Himmel in dem eingezäunten Spielplatz.

Zu zweit ist es immer noch am schönsten: Ein Welpe schiebt die Schaukel an, der andere lässt sich bedienen. © Screenshot/TikTok/living_the_golden_life

Das bei den Hunden hoch im Kurs stehende Trampolin ist aber beileibe nicht die einzige Attraktion.

Manche der insgesamt sechs neugierigen Tiere bevorzugen aus Platz- oder Interessensgründen ein anderes Spielgerät - und so wird aus dem Hundetunnel im Hintergrund eine weitere Wohlfühloase.

Damit das Ganze auch rein optisch einen ansprechenden Eindruck macht, runden ein paar farbenfrohe Fahnen, die auf einer Stange platziert sind, das Spielerlebnis ab.

Das kurze Video trägt den Titel: "The pups didn't like the Swing ... They loved it!" (dt. "Die Welpen mochten die Schaukel nicht, sie liebten sie!"). Diese Feststellung ist wohl nach Ansicht der Bilder keineswegs übertrieben.