Sie kam aus Bulgarien und wurde wieder ins Tierheim gesteckt: Bonnie will endlich in einem zu Hause ankommen
Großröhrsdorf (Sachsen) - Bonnie wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, sucht die vierjährige Hündin dringend ein liebevolles Zuhause.
Am 27. Februar wurde Bonnie dem Verein Hoffnung für Tiere übergeben, nachdem sie in einer für sie ungünstigen Situation nach dem Sohn ihrer Besitzer geschnappt hatte.
Die Familie, die Bonnie zuvor als Direktimport aus Bulgarien aufgenommen hatte, entschied sich schließlich, sie wieder abzugeben.
Anfangs war die Fellnase in ihrem neuen Zuhause im Tierheim noch stark verunsichert.
Doch mit der Zeit lernte sie Vertrauen zu fassen und entspannte sich zunehmend.
Bonnie ist eine aufgeweckte und lebensfrohe Hündin
Die Mitarbeiter beschreiben sie als fröhliche, lebensbejahende Hündin, die Freude und gute Laune verbreitet.
Aus Sicherheitsgründen trägt Bonnie zu Besuchszeiten dennoch einen Maulkorb, zeigt sich den meisten Besuchern jedoch aufgeschlossen, freundlich und anschmiegsam.
Sie liebt Spaziergänge, versteht sich problemlos mit anderen Hunden und wäre daher auch als Zweithund geeignet.
Weitere Informationen zu Bonnie findet man auf der Website des Tierheims.
Der Vierbeiner kann es kaum erwarten, ein liebevolles Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung zu finden, die ihr klare Strukturen geben und ihr die Chance bieten, voll aufzublühen.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de