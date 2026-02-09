Sie teilen schlimme Vergangenheit: Diese besten Freunde suchen gemeinsam ein Zuhause

Hamburg - Lotti und Mocca sind gemeinsam durch eine schlimme Zeit gekommen. Jetzt suchen die Hunde zusammen nach einem neuen Zuhause.

Mocca (r.) und Lotti möchten gern zusammenbleiben. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Hündin Lotti und ihr Freund Mocca wurden im November 2025 behördlich sichergestellt und kamen in die Obhut des Hamburger Tierheims in der Süderstraße.

Die Fellnasen hängen sehr aneinander, daher suchen die Tierschützer nach einem gemeinsamen Zuhause für die beiden. Sollte man sie doch trennen müssen, muss im neuen Zuhause bereits ein Hund leben.

Der etwa zweijährige Rüde Mocca steckt so voller Lebensfreude, dass er seine Pfleger Tag für Tag begeistert. Er ist ein lustiges Kerlchen, der sich gleichermaßen über Artgenossen und Menschen freut.

Am liebsten würde der rotbraune Hund mit schwarzem Gesicht den ganzen Tag lang einfach nur spielen.

Seine etwa fünfjährige Freundin hat schwarzes Fell mit einem weißen Kehlfleck und ist etwas schüchterner als Mocca.

Fremden gegenüber ist sie zunächst unsicher. Doch wer ihr etwas Zeit gibt, kann ihr Herz gewinnen und bekommt eine ebenso witzige wie charmante Freundin.