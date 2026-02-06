Sie wurde mit Geschwistern im Wald ausgesetzt aber keiner adoptiert winzige Hündin

Arkansas - Herzzerreißend: Eine kleine Hündin wurde im Wald ausgesetzt, hat es mühevoll überlebt und sucht nun vergeblich nach einem kuschligen Zuhause.

Jynni und ihre Geschwister wurden im Wald ausgesetzt. © Screenshot/TikTok/@beforeilearnedcivility

Susann Tylor ist eine freiwillige Helferin bei "Benton Animal Services", einem Tierheim im US-Bundesstaat Arkansas.



"Jynni kam mit sechs Geschwistern ins Tierheim Benton, allesamt Welpen, die im Wald ausgesetzt worden waren", erklärte sie gegenüber Newsweek.

Die Welpen waren auffällig dünn und kamen erst einmal in einem Pferdeanhänger unter, da das Tierheim keine Kapazitäten hatte.

Als endlich ein Platz frei war, fiel Susann etwas auf: "Einige von ihnen wurden langsam kräftiger, aber Jynni nicht." Sie hatte starke Schwierigkeiten beim Essen, genauso ihr Bruder Remi.

Drei der Geschwister verstarben leider im Tierheim, während die anderen nach und nach adoptiert wurden. Nur für Jynni und Remi interessierte sich niemand.

Doch die Helferin gab nicht auf, nahm sich Zeit für die kleinen Vierbeiner und umsorgte sie liebevoll.