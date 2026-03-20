Tierheim prüft Mikrochip von neuem Hund: Kurz darauf herrscht großes Staunen

Killeen (Texas, USA) - Wenn diese Routine zum Ereignis wird, dann fällt das Ergebnis einer Hunde-Mikrochip-Prüfung weit bedeutsamer aus als erwartet. So war es auch Anfang dieser Woche im Tierheim der "Killeen Animal Services" in Texas. Dort wurde der Streuner Yayo eingeliefert, nachdem er auf den Straßen von Killeen aufgegriffen worden war. Eine Prüfung seines Mikrochips sorgte bald darauf für großes Staunen.

Rüde Yayo wurde diese Woche ins Tierheim eingeliefert. Dort wurde bald darauf ein zwei Jahre altes Rätsel gelöst. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Killeen Animal Services

Da kann man sich schon mal die Augen reiben: Laut den Daten auf dem Chip wurde der Vierbeiner ganze zwei Jahre lang vermisst! Die Mitarbeiter riefen daraufhin direkt die hinterlegte Telefonnummer an.

Am anderen Ende der Leitung war das Staunen groß. Die Geschichte bestätigte sich: Yayos Frauchen und ihre Familie vermissten den Hund seit zwei Jahren und hatten in dieser Zeit immer wieder nach ihm gesucht.

Kein Wunder, dass die junge Mutter bald darauf zu Killeen Animal Services eilte, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.

In der Sicherheit, einen berührenden Moment einzufangen, hielt ein Mitarbeiter die Begegnung von Hund und Besitzerin auf Video fest. Seit Anfang der Woche sorgt der Clip auf der Facebook-Seite des Tierheims für feuchte Augen.