Tierheim prüft Mikrochip von neuem Hund: Kurz darauf herrscht großes Staunen
Killeen (Texas, USA) - Wenn diese Routine zum Ereignis wird, dann fällt das Ergebnis einer Hunde-Mikrochip-Prüfung weit bedeutsamer aus als erwartet. So war es auch Anfang dieser Woche im Tierheim der "Killeen Animal Services" in Texas. Dort wurde der Streuner Yayo eingeliefert, nachdem er auf den Straßen von Killeen aufgegriffen worden war. Eine Prüfung seines Mikrochips sorgte bald darauf für großes Staunen.
Da kann man sich schon mal die Augen reiben: Laut den Daten auf dem Chip wurde der Vierbeiner ganze zwei Jahre lang vermisst! Die Mitarbeiter riefen daraufhin direkt die hinterlegte Telefonnummer an.
Am anderen Ende der Leitung war das Staunen groß. Die Geschichte bestätigte sich: Yayos Frauchen und ihre Familie vermissten den Hund seit zwei Jahren und hatten in dieser Zeit immer wieder nach ihm gesucht.
Kein Wunder, dass die junge Mutter bald darauf zu Killeen Animal Services eilte, um dem Spuk ein Ende zu bereiten.
In der Sicherheit, einen berührenden Moment einzufangen, hielt ein Mitarbeiter die Begegnung von Hund und Besitzerin auf Video fest. Seit Anfang der Woche sorgt der Clip auf der Facebook-Seite des Tierheims für feuchte Augen.
Tierheim mahnt das Nutzen von Mikrochips an
Dort hat er seit dem 17. März bereits Tausende Aufrufe eingeheimst. Denn in dem Video zieht Yayo bereits wie ein Verrückter an seiner Leine, als er sein Frauchen von Weitem auf dem Boden knien sieht.
Die Fellnase weiß also noch ganz genau, wer da nach gut zwei Jahren ins Tierheim gekommen ist. Überglücklich springt der Rüde der jungen Frau in die Arme, die sich ebenso sehr freut.
"Unsere engagierten Mitarbeiter leisten wirklich Großartiges. Yayo ist überglücklich, wieder bei seiner Familie zu sein, nun, da seine lange Heimreise endlich zu Ende ist", heißt es unter anderem in dem Posting auf Facebook.
Zuletzt nutzen die Killeen Animal Services noch die Chance für einen Appell: "Yayos Geschichte zeigt genau, warum es so wichtig ist, Haustiere chippen zu lassen. Sollte Ihr Tier einmal von Ihnen getrennt werden, egal wie lange, ist ein Mikrochip der beste Weg, es wiederzufinden."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Killeen Animal Services