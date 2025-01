Sitz geklaut: Wütender Passagier muss für riesigen Hund Platz machen!

Der Hund eines Fluggastes hatte sich auf dem Sitz eines anderen Passagiers breit gemacht. © Screenshot/Reddit/Displaced by a "Service" Dog

In einem Beitrag, der auf der Social-Media-Plattform Reddit gepostet wurde, gab der verärgerte Reisende an, dass er auf einem Flug in die US-Stadt Denver unterwegs war.

Als ins Flugzeug stieg und seinen Platz suchte, machte er eine kuriose Entdeckung: Ein übergroßer Assistenzhund saß auf seinem Sitz.

Kurz darauf sprach er mit dem Besitzer, um Lösungen für das Problem zu suchen, doch es half alles nichts: Der Hund war zu groß, um auf dem Boden liegen zu können.

Schnell wurde eine Stewardess hinzugerufen, doch diese zuckte demnach nur mit den Schultern und kümmerte sich nicht weiter um die Situation.

Da der Flug der Gesellschaft United Airlines ausgebucht war, befürchtete der Gast, er müsse das Flugzeug aufgrund des Hundes verlassen. Glücklicherweise konnte ein Crew-Mitglied noch einen Sitzplatz für den Reisenden finden.