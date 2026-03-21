Skurriler Fund: Spürnase entdeckt 20kg rohes Fleisch in Koffer

Toronto (Ontario/Kanada) - Was für eine kuriose Entdeckung: Am kanadischen Flughafen "Toronto Pearson" in der Provinz Ontario erschnüffelte die Polizeihündin Dharla rund 22 Kilogramm rohes Fleisch im Koffer eines Flugpassagiers.

Die Vierbeinerin Dharla ließ sich stolz neben ihrer Beute ablichten. © Fotomontage/Screenshot/X/@CanBorder

Während eines Kontrollgangs durch den belebten Airport fiel dem Vierbeiner ein ganz besonderer Geruch auf. Schnurstracks eilte die Fellnase gemeinsam mit einem Beamten zu dem Ursprung der strengen Duftnote und traf dabei auf eine ägyptische Reisende.

Wie "Canada Border Services Agency" (CBSA) auf der Plattform X mitteilte, befanden sich rund 22 Kilogramm tierische Erzeugnisse in dem Gepäck der Flugpassagierin.

Neben zahlreichem Geflügel, wie Taube, Huhn und Ente, führte die Frau auch rohes Kaninchenfleisch mit sich.

"Die Lebensmittelprodukte waren ordnungsgemäß deklariert, daher wurden keine Maßnahmen gegen sie ergriffen", erklärte ein Sprecher der kanadischen Grenzschutzbehörde gegenüber dem Sender CTV News.

Die Beamten von CBSA betonten jedoch deutlich, dass vor allem die Einfuhr von rohem Fleisch hohe Risiken mit sich bringe. "Diese Produkte können invasive Arten und Krankheiten übertragen und Risiken für [...] unsere Gesundheit darstellen", schrieb die zuständige Behörde auf ihrer Internetseite.