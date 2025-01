So deutlich reagiert dieser Hund, als seine Besitzer aus dem Urlaub zurückkehren

Hündchen Alex schien Frauchen und Herrchen zu ignorieren, als diese zurückkamen. © TikTok/elainesdoghaven

In einem Video auf dem TikTok-Kanal "elainesdoghaven" ist zu sehen, wie Alex neben der Tür der Hundepension "Elaine's Dog Haven" in der irischen Grafschaft Mayo sitzt und unbedingt dort bleiben will.

Die speziell für Hunde eingerichtete Unterkunft hatte sich um die Fellnase gekümmert, während seine Eltern verreist waren.

"Alex? Komm schon, kommst du nach Hause? Komm schon, du musst nach Hause gehen, ich weiß, es ist tragisch", sagt Elaine, die Inhaberin der Einrichtung, lachend hinter der Kamera.

Aber Alex, der zufriedener aussieht als je zuvor, ignoriert das sanfte Zureden. "Komm schon, dein Herrchen wartet hier", sagt Elaine, aber der Border Collie bleibt starr auf dem Boden sitzen - als wäre er beleidigt, dass Herrchen und Frauchen ohne ihn in den Urlaub fuhren.

Das witzige Video löste eine Flut von Kommentaren aus. Zahlreiche Hundefans waren von den ganz eindeutigen Emotionen des Vierbeiners erstaunt.