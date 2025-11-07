So sieht er nicht mehr aus: Mix aus Wolf und Hündin verändert sich innerhalb von neun Monaten völlig!
Vereinigtes Königreich - Wenn Anneka Svenska (49) aus dem Vereinigten Königreich mit ihrem Vierbeiner "River" vor die Tür geht, klappt vielen die Kinnlade herunter - und das aus gutem Grund. Die Fellnase ist aus einer Vereinigung von Wolf und Hund entsprungen und bietet mit einem Alter von noch nicht mal einem Jahr einen stattlichen Anblick.
Die Britin adoptierte "River" im vergangenen März. Zu diesem Zeitpunkt war der Wolfshybrid noch ein niedlicher kleiner Welpe mit strahlend blauen Augen. Es sollte allerdings nur ein paar Monate dauern, bis aus dem kleinen Hundebaby ein massiver Vierbeiner wurde:
River bringt jetzt mit gerade einmal neun Monaten stattliche 40 Kilogramm auf die Waage - und ist noch lange nicht ausgewachsen!
Glücklicherweise wusste Anna Svenska, was auf sie zukommt. Die Britin, die nicht nur Wildtiermoderatorin, Schauspielerin, Journalistin und Naturschützerin ist, hat schon einige Wolfshunde und Wölfe großgezogen. Zurzeit leben laut einem Instagram-Beitrag fünf Tiere in ihrem Haus, darunter auch der dreijährige Wolfshund "Ocean".
Sein kleiner Bruder "River" ist laut DNA-Test zu 48,9 Prozent Wolf. Allerdings steckt noch mehr in dem märchenhaften Tier. Die anderen Gene verteilen sich zu 24 Prozent auf "Alaskan Malamute", 13,7 Prozent auf "Siberian Husky" und zu 13,4 Prozent auf "Deutscher Schäferhund".
Vierbeiner "River" entstand durch Paarung von Wolf und Hündin
Der sogenannte blaue Wolfshund entstand durch die Paarung des Wolfes "Azure" und einer Hündin, die wie Rivers Vater das "Smoky Blue"-Gen hat. Dank Vererbung trägt nun auch der neun Monate alte Mix das unverkennbare grau-schwarze Fell.
"Er ist wirklich einer der besten Wolfshunde, den ich je gesehen habe", schwärmt Halterin Anna auf Instagram. Die Haltung sei allerdings alles andere als einfach, gibt die 49-Jährige zu. Wolfshunde seien aufgrund ihrer Unabhängigkeit, ihres destruktiven Wesens und des egoistischen Charakters keine guten Haustiere. Deshalb sollten nur Menschen mit Fachwissen und viel Zeit ein solches Tier aufnehmen.
Gerade im Vergleich zu seinem großen Bruder "Ocean" sei der Wolfshund "sehr ursprünglich und manchmal etwas herausfordernd". Allerdings wäre er Menschen gegenüber sehr freundlich und würde sich auch mit anderen Hunden gut vertragen. Zudem beschreibt Anna ihn als sehr selbstbewusst und furchtlos. "Am schönsten ist es, sich nachts an ihn zu kuscheln, denn ich habe noch nie in meinem Leben ein so schönes, dichtes Fell gefühlt."
Die 49-Jährige weiß um den zauberhaften Anblick ihrer beiden Wolfshunde, die jetzt beide eine mächtige Größe erlangt haben. Auf Instagram posiert die Britin deshalb gern für mystische Fotos, die auch aus einem Märchen oder Fantasy-Film entsprungen sein könnten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/my_blue_wolf_