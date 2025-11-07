So sieht er nicht mehr aus: Mix aus Wolf und Hündin verändert sich innerhalb von neun Monaten völlig!

Der Wolfshund "River" aus dem Vereinigten Königreich hat sich in den letzten neun Monat nach seiner Geburt extrem verändert.

Von Anne-Sophie Mielke

Vereinigtes Königreich - Wenn Anneka Svenska (49) aus dem Vereinigten Königreich mit ihrem Vierbeiner "River" vor die Tür geht, klappt vielen die Kinnlade herunter - und das aus gutem Grund. Die Fellnase ist aus einer Vereinigung von Wolf und Hund entsprungen und bietet mit einem Alter von noch nicht mal einem Jahr einen stattlichen Anblick.



Als sich ein Wolf und eine Hündin paarten, kam der wunderhübsche "River" heraus. Er ist ein blauer Wolfshund. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/my_blue_wolf_ Die Britin adoptierte "River" im vergangenen März. Zu diesem Zeitpunkt war der Wolfshybrid noch ein niedlicher kleiner Welpe mit strahlend blauen Augen. Es sollte allerdings nur ein paar Monate dauern, bis aus dem kleinen Hundebaby ein massiver Vierbeiner wurde: River bringt jetzt mit gerade einmal neun Monaten stattliche 40 Kilogramm auf die Waage - und ist noch lange nicht ausgewachsen! Glücklicherweise wusste Anna Svenska, was auf sie zukommt. Die Britin, die nicht nur Wildtiermoderatorin, Schauspielerin, Journalistin und Naturschützerin ist, hat schon einige Wolfshunde und Wölfe großgezogen. Zurzeit leben laut einem Instagram-Beitrag fünf Tiere in ihrem Haus, darunter auch der dreijährige Wolfshund "Ocean". Hunde Golden Retriever kann Weihnachten kaum abwarten: Was er dann macht, lässt Herzen hüpfen Sein kleiner Bruder "River" ist laut DNA-Test zu 48,9 Prozent Wolf. Allerdings steckt noch mehr in dem märchenhaften Tier. Die anderen Gene verteilen sich zu 24 Prozent auf "Alaskan Malamute", 13,7 Prozent auf "Siberian Husky" und zu 13,4 Prozent auf "Deutscher Schäferhund".

Innerhalb von neun Monaten ist der Hybrid extrem gewachsen und bringt mittlerweile 40 Kilogramm auf die Waage. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/my_blue_wolf_

Welpe "River" mit seinem Vater "Azure". Der Wolf vererbte seinem Sohn die grünen Augen, die er mittlerweile ebenfalls trägt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/my_blue_wolf_

Vierbeiner "River" entstand durch Paarung von Wolf und Hündin