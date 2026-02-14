Spaniel-Rüde aus Verwahrlosung befreit: Kleiner Henry sucht neues Zuhause

Mainz - Echte Verwandlung durchgemacht! Nach seiner schlimmen Vergangenheit landete der Cavalier-King-Charles-Spaniel Henry im Mainzer Tierheim. Dort sitzend hofft er nun darauf, möglich bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Cavalier-King-Charles-Spaniel Henry ist schätzungsweise 2019 geboren und damit etwa sechs bis sieben Jahre alt. © Tierheim Mainz

Als Henry im Tierheim ankam, bot sich den Mitarbeitern ein Bild, das sie so schnell wohl nicht vergessen werden.

Der kleine Hund war Teil einer behördlichen Sicherstellung und in einem völlig verwahrlosten Zustand. Sein Fell war stark verfilzt, seine Krallen viel zu lang.

Jeder Schritt muss ihm Schmerzen bereitet haben. Bevor überhaupt an Vermittlung zu denken war, stand daher zunächst Hilfe und Fürsorge auf dem Programm: Filz entfernen, Fell pflegen, Krallen schneiden.

Prozeduren, die für viele Hunde Stress bedeuten, doch Henry blieb stets tapfer und ließ alles geduldig über sich ergehen.

Heute zeigt er sich wie verwandelt. Hinter dem einst schlimm vernachlässigten Vierbeiner steckt mittlerweile ein fröhlicher, anhänglicher Begleiter, der Menschen über alles liebt.