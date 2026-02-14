Spaniel-Rüde aus Verwahrlosung befreit: Kleiner Henry sucht neues Zuhause
Mainz - Echte Verwandlung durchgemacht! Nach seiner schlimmen Vergangenheit landete der Cavalier-King-Charles-Spaniel Henry im Mainzer Tierheim. Dort sitzend hofft er nun darauf, möglich bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.
Als Henry im Tierheim ankam, bot sich den Mitarbeitern ein Bild, das sie so schnell wohl nicht vergessen werden.
Der kleine Hund war Teil einer behördlichen Sicherstellung und in einem völlig verwahrlosten Zustand. Sein Fell war stark verfilzt, seine Krallen viel zu lang.
Jeder Schritt muss ihm Schmerzen bereitet haben. Bevor überhaupt an Vermittlung zu denken war, stand daher zunächst Hilfe und Fürsorge auf dem Programm: Filz entfernen, Fell pflegen, Krallen schneiden.
Prozeduren, die für viele Hunde Stress bedeuten, doch Henry blieb stets tapfer und ließ alles geduldig über sich ergehen.
Heute zeigt er sich wie verwandelt. Hinter dem einst schlimm vernachlässigten Vierbeiner steckt mittlerweile ein fröhlicher, anhänglicher Begleiter, der Menschen über alles liebt.
Spaniel-Rüde Henry ist eine echte Frohnatur mit viel Potenzial
Egal ob Erwachsene oder Kinder, Henry sucht sofort die Nähe, wedelt freudig mit dem Schwanz und genießt jede Aufmerksamkeit.
Mit Katzen kommt die Fellnase gut zurecht und auch mit seinen Artgenossen versteht Henry sich äußerst gut.
Im Alltag präsentiert sich der kleine Rüde total unkompliziert: Autofahrten meistert er problemlos, und vieles deutet darauf hin, dass er stubenrein ist.
Ob er bereits längere Zeit alleine bleiben kann, wissen die Tierpfleger noch nicht.
Deshalb wünschen sie sich für Henry ein Zuhause, in dem man ihm mit Geduld und Ruhe alles beibringt, was er vielleicht noch lernen muss.
Henry gilt als anfängergeeignet, ist generell ein freundlicher Hund, der einfach dazugehören möchte.
Henry sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Nach seiner schweren Vergangenheit fehlt ihm vor allem eines: Menschen mit Herz, die ihm Sicherheit, Geborgenheit und ein warmes Körbchen schenken. Wer diesem kleinen Herzensbrecher eine zweite Chance gibt, gewinnt ganz sicher einen treuen Gefährten fürs Leben.
Etwaige Interessenten werden gebeten sich mit dem Mainzer Tierheim in Verbindung zu setzen. Möglich ist dies über das entsprechende Kontaktformular.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz