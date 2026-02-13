Als gefährlich eingestuft: Dabei benötigt Timus dringend Ruhe und Verständnis

Leipzig - Timus aus dem Tierheim Leipzig möchte endlich eine neue Familie finden. Dabei macht ihm seine Vergangenheit die Suche nicht gerade leicht.

Aufgrund seiner Vergangenheit wurde Timus als gefährlich eingestuft. Dabei wollte er seine Menschen ausschließlich beschützen. © Bildmontage: Instagram/tierheimleipzig

Energiegeladen, temperamentvoll und hin und wieder etwas skeptisch, so beschreiben die Leipziger Tierhelfer den sieben Jahre alten Mischlingsrüden Timus.

Seine angespannte und misstrauische Natur mache ihn nicht gerade zu einem der zugänglichsten Hunde, doch benötige es lediglich etwas Geduld und Vertrauen, um das Eis zu brechen. Gegenüber seinen Lieblingszweibeinern zeige er eine ganz andere Seite, bei der er die Nähe und gemeinsame Zeit genießt.

Unglücklicherweise könne diese enge Bindung in stressigen Situationen, insbesondere bei zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, seinen Beschützerinstinkt auslösen. "In diesen Situationen kam es auch zu den Beißvorfällen, die für seine Einstufung als gefährlich im Einzelfall gesorgt haben."

Für sein neues Zuhause wünschen sich die Leipziger Menschen, die wissen, wie sie ihn beruhigen.