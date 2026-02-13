Als gefährlich eingestuft: Dabei benötigt Timus dringend Ruhe und Verständnis
Leipzig - Timus aus dem Tierheim Leipzig möchte endlich eine neue Familie finden. Dabei macht ihm seine Vergangenheit die Suche nicht gerade leicht.
Energiegeladen, temperamentvoll und hin und wieder etwas skeptisch, so beschreiben die Leipziger Tierhelfer den sieben Jahre alten Mischlingsrüden Timus.
Seine angespannte und misstrauische Natur mache ihn nicht gerade zu einem der zugänglichsten Hunde, doch benötige es lediglich etwas Geduld und Vertrauen, um das Eis zu brechen. Gegenüber seinen Lieblingszweibeinern zeige er eine ganz andere Seite, bei der er die Nähe und gemeinsame Zeit genießt.
Unglücklicherweise könne diese enge Bindung in stressigen Situationen, insbesondere bei zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, seinen Beschützerinstinkt auslösen. "In diesen Situationen kam es auch zu den Beißvorfällen, die für seine Einstufung als gefährlich im Einzelfall gesorgt haben."
Für sein neues Zuhause wünschen sich die Leipziger Menschen, die wissen, wie sie ihn beruhigen.
Abgesehen davon wäre ein gut gesichertes Grundstück mit Freilauf und Schutz vor Stressfaktoren von Vorteil. Mit einem entspannten Artgenossen sei Timus auch verträglich.
Solltet Ihr in der Lage sein, Timus ein Zuhause schenken zu können, in dem er endlich Ruhe finden kann, meldet Euch per E-Mail beim Tierheim Leipzig.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheimleipzig