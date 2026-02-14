Hund völlig alleine: "Nähe gehört für ihn ganz selbstverständlich dazu"
München - Der unkastrierte Jagdhund-Mix-Rüde Cap wurde als Fundhund im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun ein liebevolles Zuhause?
Cap wiegt 20 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 50 Zentimetern. Über seine Vorgeschichte ist leider nichts bekannt. Der aktive Hund mit jagdlicher Motivation bringt einen ausgeprägten Bewegungsdrang mit. Er braucht Menschen, die ihn klar und sicher führen können. Seine künftigen Halter sollten daher bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.
Fremden gegenüber bleibt Cap zunächst skeptisch eingestellt. Geräusche, unbekannte Personen oder neue Situationen werden von ihm zuverlässig gemeldet beziehungsweise verbellt, berichten seine Pfleger. Bei vertrauten Menschen ist er sehr verschmust und kann teilweise sogar distanzlos sein. "Nähe gehört für ihn dann ganz selbstverständlich dazu", so seine Pfleger.
Bisher hat der Rüde kaum etwas kennengelernt und sucht daher Halter, die bereit sind, mit ihm zu arbeiten. Für Familien mit Kindern ist er eher nicht geeignet, ein ruhiger Haushalt wäre ideal. Bestenfalls bringen Interessenten Freude an Bewegung mit und können Cap sowohl körperlich als auch geistig auslasten.
Alles Weitere zu Cap erfährst Du in der Hundequarantäne unter der Telefonnummer 089/921000430. Melde Dich an und lerne den Vierbeiner kennen.
Tierheim München: Kleine Kaninchen sehnen sich nach Zuspruch
Zwei weitere Fundtiere hoffen auf ein neues Zuhause: Zwergkaninchen Rosalinde (geboren 2022) und Kralli (geboren 2019) suchen einen Platz in Innenhaltung, da ihr Gewicht für die Außenhaltung zu gering ist.
Die beiden sind ein richtiges Traumpaar und kuscheln am liebsten den ganzen Tag miteinander. Rosalinde ist sehr zutraulich und kommt prompt angehoppelt, wenn man Futter dabeihat. Kralli ist ein lustiger und neugieriger Zeitgenosse, haben seine Pfleger beobachtet.
Bei Rosalinde wurden die Schneidezähne gezogen. Sie kommt damit aber sehr gut zurecht. "Wichtig ist, dass sie genügend Futter bekommt, zum Beispiel in klein geschnittener Form, und regelmäßig gewogen wird", betonen ihre Pfleger. Auch Kralli hat Zahnprobleme: Aufgrund seines Stufengebisses muss auch sein Futter klein geschnitten werden. Außerdem fehlt ihm durch eine frühere Verletzung ein Teil seiner Zunge, was ihn aktuell aber nicht beeinträchtigt.
Trotz ihrer Blessuren sind die Kaninchen ein aktives Duo. Wer schenkt ihnen ein Happy End? Melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG.
Titelfoto: Bildmontage (2): Tierheim München