Hund völlig alleine: "Nähe gehört für ihn ganz selbstverständlich dazu"

München - Der unkastrierte Jagdhund-Mix-Rüde Cap wurde als Fundhund im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun ein liebevolles Zuhause?

Als Jagdhund bringt Cap einen ausgeprägten Bewegungsdrang mit. Wer kann ihn auslasten? © Tierheim München

Cap wiegt 20 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von rund 50 Zentimetern. Über seine Vorgeschichte ist leider nichts bekannt. Der aktive Hund mit jagdlicher Motivation bringt einen ausgeprägten Bewegungsdrang mit. Er braucht Menschen, die ihn klar und sicher führen können. Seine künftigen Halter sollten daher bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.

Fremden gegenüber bleibt Cap zunächst skeptisch eingestellt. Geräusche, unbekannte Personen oder neue Situationen werden von ihm zuverlässig gemeldet beziehungsweise verbellt, berichten seine Pfleger. Bei vertrauten Menschen ist er sehr verschmust und kann teilweise sogar distanzlos sein. "Nähe gehört für ihn dann ganz selbstverständlich dazu", so seine Pfleger.

Bisher hat der Rüde kaum etwas kennengelernt und sucht daher Halter, die bereit sind, mit ihm zu arbeiten. Für Familien mit Kindern ist er eher nicht geeignet, ein ruhiger Haushalt wäre ideal. Bestenfalls bringen Interessenten Freude an Bewegung mit und können Cap sowohl körperlich als auch geistig auslasten.

Alles Weitere zu Cap erfährst Du in der Hundequarantäne unter der Telefonnummer 089/921000430. Melde Dich an und lerne den Vierbeiner kennen.