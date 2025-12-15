Tierheim-Mitarbeiter öffnen Karton mit Nachricht drauf: Dann brechen Herzen

Philadelphia (Pennsylvania) - Es war unter null Grad Celsius und musste daher schnell gehen: Vor wenigen Tagen stürmte ein aufgebrachter Mann ins Tierheim der "Pennsylvania SPCA" in Philadelphia, um ihnen zu berichten, dass ein Karton vor ihrer Tür abgestellt worden war. Die Mitarbeiter kamen also schnell mit und sahen, dass eine lange Nachricht am Karton angebracht war. Als sie hineinschauten, brachen ihnen die Herzen.

Dieser gut beschriftete Karton stand vor dem Tierheim. © Facebook/Screenshot/Pennsylvania SPCA

"Als wir ihn öffneten, blickten uns ängstliche Augen an", schrieb die PSPCA am 10. Dezember auf ihrer Facebook-Seite. In dem Karton saß eine Hündin namens Tangi.

"Sie zitterte am ganzen Körper und war so gestresst, dass ihr der Speichel nur so lief. Offensichtlich war sie von allem um sie herum völlig überfordert", so die PSPCA weiter.

Unterdessen hatte auch der ehemalige Besitzer für einen Kloß im Hals der Belegschaft gesorgt. "Ich habe keine andere Wahl", stand auf dem Zettel. "Entweder ich werde rausgeschmissen oder ich gebe den Hund ab. Ich habe Adoptionsanträge ausgefüllt, aber es ist nichts passiert. Heute ist mein letzter Tag, und ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Sie ist geimpft. Ein braver Hund", hieß es weiter.

Freiwillig hatte der Besitzer die Fellnase also wohl nicht abgegeben. Die Art und Weise wie er es getan hatte, war dennoch daneben.

Leidtragende war die Hündin, die nun auch für Stirnfalten bei ihren Betreuern sorgte.