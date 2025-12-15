Freundlicher Staffie-Mix sucht ein Zuhause: Darum wird Coco nur an erfahrene Halter vermittelt

Frankfurt am Main - Coco ist ein fünf Jahre alter Rüde, ein Mix aus Staffordshire und Bullterrier, der im Tierheim in Frankfurt am Main lebt und gerne vermittelt werden möchte. Allerdings wird er nur an Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen.

Coco ist recht unsicher und benötigt viel Zeit, um Vertrauen zu fassen. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Denn Coco, der aufgrund einer Sicherstellung in das Tierheim kam, sei recht unsicher und benötige Zeit, um sich an neue Menschen zu gewöhnen, teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mit. Man solle erst einmal nichts von ihm verlangen und abwarten, bis er Kontakt aufnehme.

Habe man aber erst einmal sein Vertrauen gewonnen, dann sei Coco ein überaus netter Kerl, der Spaziergänge liebe, mit Denk- und Suchspielen geistig ausgelastet werden möchte und überaus gerne schmuse und kuschele.



Da der Rüde seine Artgenossen jetzt eher nicht so spannend findet, sollte er als Einzelhund gehalten werden. Auch Katzen können nicht mit ihm gemeinsam in einem Haushalt leben.



Nicht bekannt ist, ob Coco gerne im Auto mitfährt oder auch für die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann. Bei Bedarf könne ihm das aber sicherlich noch beigebracht werden.

Allerdings empfehlen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger, damit so lange zu warten, bis sich Coco in seinem neuen Zuhause eingelebt hat.

An der Leine laufe er ordentlich und im Tierheim zeige er sich stubenrein. Zwei oder drei Kommandos kenne er bereits, würde aber sicherlich gerne noch mehr lernen.