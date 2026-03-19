"Spring nicht": Hündin Dottie sitzt in zwölf Metern Höhe nahe Bahnstation fest

Philadelphia (USA) - Eine kleine Mischlingshündin hatte sich am vergangenen Sonntag an einer Bahnstrecke im US-amerikanischen Philadelphia verirrt. Als sie ausweglos an einem gefährlichen Abschnitt festsaß, mussten Einsatzkräfte anrücken.

Dottie hatte sich auf einen Stützpfeiler verirrt. Tierschutzbeamte kamen ihr zu Hilfe. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/ACCT Philly

Wie das Animal Care & Control Team of Philly in einem Post auf Facebook verrät, hatten Passanten die Shih-Tzu-Hündin entlang der Gleise laufen sehen und sofort die Polizei verständigt.

Noch bevor Einsatzkräfte des ÖPNV-Unternehmens vor Ort eintreffen konnten, hatte sich Dottie, wie sie später getauft wurde, auf einen Stützpfeiler in fast zwölf Metern Höhe nahe der Bahnstation verirrt.

Den Weg allein hinunter schaffte sie jedoch nicht. Zudem hofften Augenzeugen und die alarmierten Retter, dass die Hündin nicht auf die viel befahrene Straße unter sich springen würde.

Die Beamten rückten schließlich mit einer Hubarbeitsbühne an, um die verschreckte Hündin wieder auf den Boden zu bringen.