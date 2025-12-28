Stacheliges Missgeschick: Hund wird unfreiwillig zum Internetstar

Arizona (USA) - Was als ganz normaler Spaziergang begann, endete in einer ebenso schmerzhaften wie kuriosen Szene: Im US-Bundesstaat Arizona hat ein Hund bei einer Gassirunde plötzlich einen Kaktus am Kopf und wurde damit zum unfreiwilligen Internetstar.

Emily schaute nur einen kurzen Moment weg, dann hatte ihr Hund plötzlich etwas am Kopf. © Screenshot/TikTok/@emilyyymichelle

Die 25-jährige Emily Michelle wollte mit ihrem Hund Jax eigentlich nur eine entspannte Runde drehen, wie People berichtet.

Doch weil sie an diesem Tag eine ungewohnte Route wählte, nahm das Schicksal seinen Lauf. Nur einen kurzen Moment schaute sie weg - als sie wieder hinsah, traute sie ihren Augen kaum: Ein dickes Stück Kaktus steckte im Fell ihres Hundes, direkt auf dem Kopf.

Während Emily in Panik geriet, blieb Jax erstaunlich ruhig. Kein Jaulen, kein Zappeln - stattdessen blickte der Vierbeiner stoisch in die Kamera, als wäre nichts passiert. Trotzdem war klar: Das stachelige Teil musste schnell runter.

Emily stellte kurzerhand ihr Handy auf und filmte die heikle Befreiungsaktion. Mit ruhiger Stimme redete sie auf ihren Hund ein, während sie den Kaktus vorsichtig aus dem Fell zog.

Der Clip wurde später auf TikTok hochgeladen und entwickelte sich mit über 4,6 Millionen Aufrufen rasend schnell zum viralen Hit.