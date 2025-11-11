Stimmungs-Wende beim Hundefriseur: Dieses Detail lässt Golden Retriever plötzlich strahlen
Chicago (Illinois/USA) - Er gilt seit jeher als Wackelkandidat: Golden Retriever Burrow aus Chicago ist von Natur aus ängstlich. Eines macht ihm besonders zu schaffen: alleingelassen zu werden. Kein Wunder, dass der Rüde in diesem Monat so traurig zu seinem Frauchen schaute, als er zum Hundefriseur musste. Doch schon bald sollte sich sein "Schicksal" wenden - sehr zur Freude seiner Besitzerin sowie eines großen TikTok-Publikums.
Der entsprechende Clip beginnt mit dem Moment, in dem Burrow mit hängenden Ohren und traurigen Augen in Richtung seiner Besitzerin blickt. Diese hat jedoch bald darauf eine Überraschung parat.
Denn bei diesem Hundefriseur gibt es die Möglichkeit, durch die Fenster zuzuschauen. Als der Golden Retriever begreift, dass er gar nicht alleingelassen wird, schaut er gelöst und glücklich in die Kamera seiner filmenden Besitzerin.
Dieser Gefühlsumschwung wärmt nicht nur das Herz der US-Amerikanerin, sondern auch das vieler TikToker. Mittlerweile hat das Video mehr als 600.000 Klicks erhalten.
Dass es diesmal so gut gelaufen ist, ist übrigens alles andere als ein Selbstläufer. In einem Interview mit Newsweek hat Frauchen Tristan Guenther (28) diese Woche erzählt, was sie beim Hundefriseur schon durchmachen musste.
Virales TikTok-Video zeigt lustigen Stimmungswechsel des Golden Retrievers
"Burrow hasst es, irgendwo abgesetzt zu werden. Er versucht, sich loszureißen und weicht mir nicht von der Seite. Deshalb sind Besuche beim Hundefriseur meistens eine Tortur", sagte sie.
Da Guenther erst vor Kurzem nach Chicago gezogen ist, hatte sie zunächst Probleme, einen passenden Hundefriseur zu finden.
Der letzte Besuch bei einem anderen Anbieter sei eine schlechte Erfahrung gewesen, Burrow sei danach sogar beim Tierarzt gelandet, berichtete die 28-Jährige.
Diesmal sei es dank der Sichtfenster aber "das beste Pflegeerlebnis gewesen, das wir je hatten", so die junge Frau.
Unter diesen Umständen ist es doch ein regelrechtes Sahnehäubchen, dass auch noch der passende Videoclip zum viralen Hit avanciert ist!
Titelfoto: Screenshot/TikTok/@burrowthegolden