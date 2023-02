Streunender Welpe traut sich nicht ins Haus: Doch dann trifft er auf diesen kleinen Jungen

USA - Diese Geschichte stellt bei vielen das zerstörte Vertrauen in die Menschheit wieder her und beweist, dass es noch gütige Herzen da draußen gibt. Bethany Oggenfuss (25) hatte eines Morgens Besuch in ihren Garten: von einem ausgesetzten Hund . Der verängstigte Rüde suchte Zuflucht und Schutz, doch er traute sich nicht ins Haus. Einzig Bethanys Sohn konnte ein kleines Wunder geschehen lassen!

Bethanys Sohn Carter schaffte es, Vertrauen zu dem ausgesetzten und verängstigten Hund aufzubauen. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/bethany.oggenfuss

Familie Oggenfuss lebt in einer ländlichen Gegend in den USA und hat nicht einmal unmittelbare Nachbarn an ihrem Grundstück, das direkt an eine natürliche Wasserquelle grenzt.

Als die 25-jährige Bethany eines Tages in ihren Garten geht und einen jungen, verängstigten Hund entdeckt, ist der zweifachen Mutter schnell klar, dass ihn jemand an der kaum befahrenen Straße in der Nähe des Hauses ausgesetzt haben muss.

In den ersten Videos auf Bethanys TikTok-Account, in denen sie die Geschichte des jungen verirrten Tieres teilt, liegt der Welpe erschöpft und unterwürfig auf der überdachten Terrasse und am Fuße der Treppe, die zu ihr führt.

Ryder, wie er später von Bethany getauft wird, scheint sich nicht sicher zu sein, ob er diesen Menschen vertrauen kann, doch es ist klar, dass er sich nach einem sicheren Zuhause sehnt.

Weil der Welpe einfach nicht ins Haus kommen will, bauen die Oggenfussens ihm ein provisorisches Lager auf der Terrasse, geben ihm Wasser und Futter sowie so viel Zuneigung und Streichel-Einheiten, die Ryder braucht, um endlich Vertrauen fassen zu können!