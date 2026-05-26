Unfreiwilliger Ausflug mit der Bahn: Mehrfach prämierte Jagdhündin plötzlich spurlos verschwunden

Hamburg - Glück im Unglück für Jagdhündin "Jackie"! Die Fellnase geriet in einen Menschenpulk und fand sich plötzlich in der S-Bahn wieder.

"Jackie" geriet in Rissen in einen Menschenpulk und dadurch in eine S-Bahn. © Bundespolizeiinspektion Hamburg

Am Pfingstsonntag bemerkte ein 45-jähriger Fahrgast die offenbar herrenlose, aber sehr zutrauliche Hündin.

Der Mann kümmerte sich laut Mitteilung der Bundespolizei fürsorglich um den Vierbeiner und alarmierte die Beamten.

An der S-Bahnstation Blankenese übergab der Fahrgast "Jackie" der Polizei. "Ohne Zögern stieg auch der Fundhund in den abfahrbereiten Funkstreifenwagen der Bundespolizei ein und genoss offensichtlich die Fahrt zum PK 26", heißt es in der Mitteilung.

Dank des Mikrochips konnte wenig später der Halter ausfindig gemacht werden, der bereits die nähere Umgebung und ein Waldstück durchsucht hatte.

Nach Angaben des Halters sei die Hündin in Rissen ohne Leine unterwegs gewesen. Die Deutsch-Kurzhaar-Jagdhündin gehorche normalerweise aufs Wort, doch auf Höhe der Bahnstation sei sie in einen Menschenpulk geraten und dann offenbar in eine abfahrbereite S-Bahn spaziert.

Nach vier Stationen war dann schließlich Endstation für die Fellnase. Die Freude beim Wiedersehen mit dem Herrchen sei riesig gewesen.