Unfreiwilliger Ausflug mit der Bahn: Mehrfach prämierte Jagdhündin plötzlich spurlos verschwunden
Hamburg - Glück im Unglück für Jagdhündin "Jackie"! Die Fellnase geriet in einen Menschenpulk und fand sich plötzlich in der S-Bahn wieder.
Am Pfingstsonntag bemerkte ein 45-jähriger Fahrgast die offenbar herrenlose, aber sehr zutrauliche Hündin.
Der Mann kümmerte sich laut Mitteilung der Bundespolizei fürsorglich um den Vierbeiner und alarmierte die Beamten.
An der S-Bahnstation Blankenese übergab der Fahrgast "Jackie" der Polizei. "Ohne Zögern stieg auch der Fundhund in den abfahrbereiten Funkstreifenwagen der Bundespolizei ein und genoss offensichtlich die Fahrt zum PK 26", heißt es in der Mitteilung.
Dank des Mikrochips konnte wenig später der Halter ausfindig gemacht werden, der bereits die nähere Umgebung und ein Waldstück durchsucht hatte.
Nach Angaben des Halters sei die Hündin in Rissen ohne Leine unterwegs gewesen. Die Deutsch-Kurzhaar-Jagdhündin gehorche normalerweise aufs Wort, doch auf Höhe der Bahnstation sei sie in einen Menschenpulk geraten und dann offenbar in eine abfahrbereite S-Bahn spaziert.
Nach vier Stationen war dann schließlich Endstation für die Fellnase. Die Freude beim Wiedersehen mit dem Herrchen sei riesig gewesen.
"Jackie" zeigt auf der Wache ihre Kunststücke
Auch der Besitzer, ein leidenschaftlicher Jäger aus Rissen, war natürlich sehr froh, seine gut ausgebildete Hündin wieder in die Arme schließen zu können.
"Ich habe die Bundes- und Landespolizei in Hamburg bei sämtlichen Kontakten in der Vergangenheit als herzlich und sehr freundlich wahrnehmen dürfen. In diesem Fall mit meiner Jagdhündin 'Jackie' haben alle beteiligten Polizeibeamten vorbildlich agiert, wirklich ganz großes Kino", wird der Rissener zitiert.
Auf der Wache hatte man offenbar viel Spaß mit dem Vierbeiner. "Die laut Aussage des Halters mehrfach prämierte und hervorragend ausgebildete Jagdhündin zeigte auf Kommando ihres Halters vor Ort gleich mehrere Kunststücke zur Freude der Polizeibeamten", heißt es.
Unter anderem könne "Jackie" auch verlorene Handys und Schlüssel laut ihrem Besitzer schnell wieder auffinden.
Vielleicht lernt "Jackie" ja jetzt auch noch, wie man rechtzeitig wieder aus einer S-Bahn entkommt.
Titelfoto: Bundespolizeiinspektion Hamburg