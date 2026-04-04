Süßer als das Original: Wer hat noch ein Plätzchen für den lebensfrohen "Nutella" frei?
Ludwigsburg - Er ist klein, wuschelig und zuckersüß wie Nutella! Obwohl sein Name Programm ist, möchte der lebensfrohe Nutella nicht als klein und süß abgestempelt werden.
Der etwa fünf Jahre alte Rüde hat in seinem Leben schon deutlich mehr durchgemacht, als seine fröhliche Art vermuten lässt. Als der kleine Mix aus Rauhaarpodenco und Chihuahua ins Tierheim kam, machten ihm deutliches Übergewicht und Probleme an einem Hinterbein zu schaffen. Was genau Nutella in seiner Vergangenheit erlebt hat, bleibt jedoch sein Geheimnis.
Eine komplizierte Hüft-OP und weitere gesundheitliche Baustellen später zeigt sich, dass in seinem 3,5-Kilo-Körper eine echte Kämpfernatur steckt. Heute ist von den Sorgen kaum noch etwas zu spüren.
"Nutella ist ein kleiner Hund mit viel Persönlichkeit, Lebensfreude und großem Interesse an seiner Umwelt", beschreibt das Tierheim den Vierbeiner auf Instagram. Anderen Tieren und Menschen sei er sehr zugeneigt.
Im Alltag bleibt Nutella erstaunlich gelassen und ist am liebsten überall mit dabei. Als absoluter Teamplayer zeigt er sich freundlich und aufgeweckt. Aktuell lebt er auf einer Pflegestelle mit mehreren Hunden und Katzen zusammen und genießt die tierische Gesellschaft in vollen Zügen.
Deshalb hat das Tierheim klare Bedingungen für seine Adoption.
Nutella will ungern allein sein
In seinem neuen Zuhause muss bereits mindestens ein freundlicher Ersthund auf ihn warten. Ganz allein bleiben möchte der kleine Mann nämlich noch nicht, in Hundegesellschaft jedoch klappt das schon ganz gut.
Gesucht werden aktive Menschen, die Nutella nicht nur als klein und süß abstempeln, sondern seinen wachen Geist fordern und fördern wollen. "Wer einen freundlichen, sozialen und fröhlichen Begleiter sucht und einem vorhandenen Hundekumpel ein nettes Gegenüber bieten kann, sollte Nutella unbedingt kennenlernen", so das Tierheim.
Wollt Ihr Nutella sein "Für-immer-Körbchen" geben? Dann meldet Euch unter der E-Mail-Adresse [email protected].
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Tierheim Ludwigsburg