Süßer Hundemann herzlos ausgesetzt: Findet Ibrahim noch sein Glück?

Frankfurt am Main - Der kleine Pekinese-Mops-Mischling Ibrahim hat in seinem bisherigen Leben kaum Zuneigung erfahren und landete schließlich auf dramatische Weise im Frankfurter Tierheim. Dort sucht man nun nach einem neuen Zuhause für den Hundemann .

Mischlingsrüde Ibrahim ist schätzungsweise 2017 geboren und daher etwa sechs bis sieben Jahre alt. © Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Mix-Rüde Ibrahim kam als Fundhund in das Tierasyl in Frankfurt und wird seither von niemanden vermisst. Schier unglaublich, dass er einfach ausgesetzt wurde, schaut man sich den niedlichen Fellknäuel an und lernt ihn kennen.

Was genau die süße Fellnase in seiner vorigen Zeit erleben musste, ist aufgrund seiner Vorgeschichte nicht bekannt. Im Tierheim zeigt er sich derzeit noch sehr zurückhaltend und benötigt unbedingt Zeit, um Vertrauen in seine Mitmenschen zu fassen.

Geduld und Zuneigung sind hier gefragt, dann nimmt Ibrahim den Tierpflegern zufolge irgendwann von sich aus Kontakt auf, wird zutraulicher und irgendwann sogar total verschmust.

Vor schnellen Bewegungen hat Ibrahim vermutlich aufgrund schlechter Erfahrungen ebenfalls Angst. Fühlt er sich gestresst, möchte er auf keinen Fall angefasst werden.

Zudem stellen ihn Tierarztbesuche aktuell noch vor Probleme, weshalb er vor Ort vorerst einen Maulkorb tragen muss.