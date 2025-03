Süßer Junghund herzlos ausgesetzt: Findet Terence jetzt sein Glück?

Frankfurt am Main - Verängstigt, vorsichtig, aber voller Potenzial: Sheltie-Mix Terence hat eine traurige Vorgeschichte, wartet jetzt im Frankfurter Tierheim aber auf seine große zweite Chance.

Das Tierheim beschreibt ihn als vorsichtig und zurückhaltend - ein Hund, der Vertrauen in kleinen Schritten aufbauen muss.

Er beobachtet neugierig, schnuppert kurz an den Menschen, zieht sich dann aber wieder zurück.

Aufgrund seines jungen Alters besitzt Terence noch enorm viel Potenzial ein toller Alltagsbegleiter zu werden. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Wer sich für Terence interessiert, sollte daher Geduld und Fingerspitzengefühl mitbringen. Ein souveräner Ersthund könnte ihm Sicherheit geben, ebenso wie ein ruhiges Umfeld ohne kleine Kinder.

Menschen mit Erfahrung im Umgang mit ängstlichen Vierbeinern wären ideal, um ihm die Zeit und den Raum zu lassen, die er unbedingt braucht.

Über seine Vergangenheit ist bis auf die Story seiner Aussetzung wenig bekannt, sodass zukünftige Besitzer sich darauf einstellen müssen, dass Terence das Hunde-ABC wohl noch lernen muss.

Ob er alleine bleiben kann oder bereits Autofahren kennt, ist ungewiss. Doch eines ist sicher: In dem sensiblen Rüden steckt ein liebevoller Begleiter, der mit der richtigen Unterstützung zu einem treuen Freund fürs Leben werden kann.

Wer Terence eine zweite Chance geben möchte, kann sich beim Frankfurter Tierheim per E-Mail melden. Vielleicht findet Terence so schon bald warmherzige und geduldige Menschen, die ihm zeigen, dass die Welt gar nicht so furchteinflößend ist.