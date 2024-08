Süßer Mischling hat Todesangst vor Menschen: Was wurde Axel nur angetan?

Gießen - Was hat man ihm nur angetan? Diese Frage stellen sich insbesondere Mitarbeiter des Tierheims im hessischen Gießen in Bezug auf Mischlingshund Axel. Denn seine enorme Angst vor Menschen muss einen traurigen Hintergrund haben.

Mischlingsrüde Axel kam mit drei anderen Junghunden im Tierheim im hessischen Gießen an. © Tierheim Gießen

Wie eine Sprecherin der Pflegeeinrichtung mitteilte, kam der schwarz-weiße Rüde mit drei weiteren Junghunden nach Gießen. Dort angekommen machte sich sofort bemerkbar, dass der unkastrierte Vierbeiner in seinen ersten acht Lebensmonaten nicht nur wenig erleben durfte, sondern ihm auch schreckliches angetan wurde.

Daraus könnte zumindest seine fast schon an Todesangst grenzende Furcht vor Menschen resultieren. Insbesondere bei ihm fremden Zweibeiner herrschen bei Axel Panik und Grusel. Die Konsequenz: Die Fellnase ergriff jedes Mal die Flucht, wenn sich ihm fremde Menschen nähern.

In seinen ersten Wochen im Gießener Tierheim entwickelte sich das Verhalten des kleinen Kerls zumindest insofern in eine positive Richtung, dass er in der Nähe von vertrauten Personen verbleiben kann.

Ihn anzufassen, ist aber dennoch weiterhin ein absolutes Tabu für Axel. Bis ihn Berührungen nicht mehr vollkommen gruseln, dürfte wohl auch noch einiges an Zeit vergehen.