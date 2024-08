Süßer Mischling um ein Haar auf der Straße gestorben: Verändert sich Jokers Leben nun für immer?

Kassel - Etliche Hunde irren ohne Heim und die langersehnte Liebe über die Straßen Europas. Bis vor kurzem war Mischling Joker einer von ihnen. Doch der Hunde-Jüngling hatte zumindest ein Stück weit Glück und darf nun im Tierheim in Kassel auf ein Für-Immer-Zuhause hoffen.

Mischling Joker kam von den Straßen Ungarns über eine Zwischenstation in die "Wau-Mau-Insel" in Kassel. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Dabei hätte die Geschichte des Vierbeiners kaum tragischer sein können. Mit seinem gerade einmal einem Jahr auf dem Buckel musste Joker völlig auf sich allein gestellt durch die Straßen Ungarns irren - für die meisten Artgenossen, die ein ähnliches Schicksal trifft, nahezu das sichere Todesurteil.

Doch der städtische Hundefänger bekam den etwa 37 Zentimeter hohen und rund zehn Kilogramm schweren Rüden zu fassen. Von dort aus ging es für Joker in Richtung des Kasseler Partnertierheimes in Kiskunhalas im Süden des Landes.

Mitte August ging es für ihn dann schließlich auf die große Reise und in Richtung einer Hoffnung auf ein besseres Leben. Nach nur wenigen Tagen in seiner neuen - hoffentlich nur als kurze Zwischenstation dienenden - Heimat bemerkten die zuständigen Pfleger direkt eine Besonderheit am kleinen Hund.

Denn Joker scheint ein ziemlich markantes Lächeln von Ohr zu Ohr zu haben, welches aber mitunter mit einem Zähnefletschen verwechselt werden könne, wie ein Tierheimsprecher mitteilte. Gefahr gehe von dem kleinen Kerl aber keineswegs aus, wie man eindringlich versicherte.

Einem weiteren und im besten Fall letzten Umzug in sein neues Zuhause steht schließlich nur ein abschließender Tierarzt-Check im Weg, der beim Kasseler Tierheim zur Routine vor einer Adoption gehört.