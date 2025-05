Süßes Pinscher-Mädchen auf Wohnungssuche: Wer kümmert sich jetzt um Krissi?

Darmstadt - Für die etwa fünf Jahre alte Krissi sucht das Tierheim in Darmstadt ein neues Zuhause.

Alles in Kürze

Allerdings bewege sie sich auch sehr gerne. Wobei sie toll an der Leine laufe und sehr gut höre, wenn man sie zu sich ruft.

Und das tue sie auf eine überaus entspannte Art und Weise. Generell sei sie sehr ruhig und schlafe gerne und viel - am liebsten auf dem Schoß ihrer Menschen oder in eine Decke gekuschelt.

Zurzeit lebt Krissi ohne Probleme auf ihrer Pflegestelle mit einem Hund und einer Katze zusammen. (Symbolbild) © 123RF/sonjachnyj

Zurzeit lebe sie auf einer Pflegestelle gemeinsam mit einem weiteren Hund und einer Katze. Sie könnte also höchstwahrscheinlich auch in einen Haushalt ziehen, in dem bereits ein Hund oder eine Katze wohnt.

Allerdings müsse Krissi noch lernen, auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause zu bleiben. Damit habe sie noch so ihre Probleme und es müsste mit ihr bei Bedarf noch in kleinen Schritten eingeübt werden. Auch an ihrer Stubenreinheit sollte noch ein bisschen gearbeitet werden, heißt es auf der Webseite.

Wer Krissi nun kennenlernen möchte, kann sie gerne im Darmstädter Tierheim besuchen. Da sie aber eben auf einer Pflegestelle lebt, sollte dafür auf alle Fälle zuvor ein Termin mit dem Tierheim per E-Mail oder über die Rufnummer 06151/891470 vereinbar werden.

Telefonzeiten sind werktags immer von 9 bis 13 Uhr.