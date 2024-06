Süßes Zwergspitz-Mädchen landete im Tierheim, jetzt sucht Bini eine neue Familie

Frankfurt am Main - Das etwa ein Dreivierteljahr alte Zwergspitz-Mädchen Bini kam kürzlich als Fundhund ins Tierheim in Frankfurt und hat laut Webseite zurzeit noch ein paar Eingewöhnungsprobleme.

Bini benötigt etwas Zeit, um neue menschen richtig kennenzulernen. Doch dann ist sie eine überaus freundliche Hündin. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Außerdem brauche sie immer etwas Zeit, um sich an neue Menschen zu gewöhnen, die sie für gewöhnlich erst einmal verbelle. Deshalb empfehlen die Mitarbeiter des Tierheims möglichen Interessenten, Bini zunächst einige Male zu besuchen, damit sie sich an ihre neuen Menschen gewöhnen kann.

Da sie aber nach dieser Zeit des Kennenlernens ihren überaus freundlichen Charakter offenbare, würde sie das Tierheim auch an Hundeanfänger abgeben.



Dennoch wird auf der Webseite noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass ein Zwergspitz zwar klein sei, aber eben die gleichen Bedürfnisse habe, wie seine größeren Artgenossen. So liebe es eben auch Bini, sich zu bewegen, zu spielen und zu toben. Und sie erwarte ganz allgemein, dass man sich in ihrem neuen Zuhause ausreichend mit ihr beschäftigt!



Dann sei die kleine Hündin auch ein ganz hervorragender Familienhund. Allerdings sollten im Haushalt lebende Kinder mindestens sechs Jahre alt sein und verstehen, dass Bini kein Spielzeug ist.

Darüber hinaus sei sie aufmerksam, lebhaft, anhänglich und sehr selbstbewusst. Deshalb sollte man ihr bei der Erziehung auf freundliche aber eben auch klare Art und Weise ihre Grenzen aufzeigen.

Da sie rassetypisch bellfreudig sei, empfehlen die Mitarbeiter des Tierheims darauf zu achten, dass in ihrem neuen Zuhause die Nachbarn nicht zu empfindlich sein sollten.