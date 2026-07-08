Kleine Drama-Queen sucht großes Glück: Wer schenkt Cleo ein neues Zuhause?

Hamburg - Klein, aber Oho: Wer schenkt der gelegentlichen Drama-Queen Cleo ein liebevolles Zuhause?

Zunächst ist die kleine Cleo zurückhaltend und kann auch mal zuschnappen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die ungefähr acht Jahre alte Chihuahua-Dame seit dem 2. Juni im Tierheim.

Mit einer Schulterhöhe von 22 Zentimetern bringt das Fliegengewicht ungefähr 2,5 Kilogramm auf die Waage. Ihr glänzendes schwarzes Fell ist mit hellbraunen Abzeichen versehen.

Die kleine Cleo kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Nun sucht die Chihuahua-Dame ein neues liebevolles Heim.

Anfangs ist die Fellnase noch etwas zurückhaltend und braucht Zeit, um Vertrauen zu gewinnen. Bis Cleo dieses aufgebaut hat, ist zunächst Vorsicht geboten, denn die Kleine neigt dazu bei Fremden zu schnappen.

Doch ist das Eis erstmal gebrochen, weicht Cleo ihren neuen Lieblingsmenschen nicht mehr von der Seite. Dann ist Kuscheln ihre Lieblingsbeschäftigung - und Cleos Lieblingsplatz befindet sich auf dem Schoß ihrer Liebsten.

Die Hündin verträgt sich mit ihren Artgenossen, nur kleine Kinder sollten nicht im zukünftigen Zuhause der Fellnase leben.