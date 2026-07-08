Kleine Drama-Queen sucht großes Glück: Wer schenkt Cleo ein neues Zuhause?
Hamburg - Klein, aber Oho: Wer schenkt der gelegentlichen Drama-Queen Cleo ein liebevolles Zuhause?
Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die ungefähr acht Jahre alte Chihuahua-Dame seit dem 2. Juni im Tierheim.
Mit einer Schulterhöhe von 22 Zentimetern bringt das Fliegengewicht ungefähr 2,5 Kilogramm auf die Waage. Ihr glänzendes schwarzes Fell ist mit hellbraunen Abzeichen versehen.
Die kleine Cleo kam als Fundtier ins Hamburger Tierheim. Nun sucht die Chihuahua-Dame ein neues liebevolles Heim.
Anfangs ist die Fellnase noch etwas zurückhaltend und braucht Zeit, um Vertrauen zu gewinnen. Bis Cleo dieses aufgebaut hat, ist zunächst Vorsicht geboten, denn die Kleine neigt dazu bei Fremden zu schnappen.
Doch ist das Eis erstmal gebrochen, weicht Cleo ihren neuen Lieblingsmenschen nicht mehr von der Seite. Dann ist Kuscheln ihre Lieblingsbeschäftigung - und Cleos Lieblingsplatz befindet sich auf dem Schoß ihrer Liebsten.
Die Hündin verträgt sich mit ihren Artgenossen, nur kleine Kinder sollten nicht im zukünftigen Zuhause der Fellnase leben.
Cleo hat ein Herzproblem
Doch die kleine Chihuahua-Dame hat auch ein Päckchen mit sich zu tragen: Bei einer Untersuchung wurde festgestellt, dass Cleo ein Herzproblem hat.
Zum Glück schränkt sie das jedoch aktuell nicht ein, deswegen muss sie derzeit nicht behandelt werden. Jedoch sollte Cleos neuen Besitzern bewusst sein, dass in Zukunft höhere Tierarztkosten anfallen könnten.
Eins mag die kleine Vierbeinerin überhaupt nicht - sich untersuchen zu lassen. Dabei kann die kleine Diva schnell mal eine richtige Szene machen, gerade wenn jemand ihre Krallen berühren möchte.
Aktuell hat Cleo noch einen Termin zur Zahnsanierung, anschließend ist sie bereit für ihr neues Heim.
Wer viel Geduld und Liebe für die Chihuahua-Hündin mitbringt, findet in der Kleinen eine tolle Begleiterin fürs Leben.
Ihr wollt Cleo ein liebevolles Zuhause schenken? Ihren Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim könnt Ihr unter hamburger-tierschutzverein.de finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V