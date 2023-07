Teurer Designer-Hund landet im Tierheim: Jetzt hat Cooper ein gewaltiges Problem

In seinen erst wenigen Monaten Lebenszeit hat der Rüde bereits einiges angestellt - so kam es bereits leider zu Beißvorfällen. Diese seien vor allem in seiner enorm ausgeprägten Unsicherheit sowie dem Beschützerinstinkt für seine Menschen begründet.

Derzeit warten etliche Vierbeiner im Tierheim in Mainz auf ein neues Zuhause. © Andreas Arnold/dpa

Sollte man seine Bedürfnisse befriedigen und stets die symbolische leitende Hand über ihn halten, so sei er der perfekte Alltagsbegleiter und ein wirklich "cooler Kerl". Dennoch gilt es auch für Hundeprofis einiges zu beachten.

So kann Cooper keinesfalls in einen Haushalt mit anderen Tieren oder gar Kindern vermittelt werden, da die Gefahr für unschöne Zwischenfälle viel zu groß wäre. Bei Hunden, bei denen er im Normalfall alles andere als unsicher ist, entscheidet die passende Chemie.

Mittlerweile ist die Fellnase absolut stubenrein, kann aber noch nicht alleine zu Hause gelassen werden. Mit eine der wichtigsten Prämissen beim Interesse für Cooper: Man sollte dem charmanten Kerlchen zeigen können, dass die Welt auch entspannt sein kann.

Wer also liebevolle Konsequenz an den Tag legen kann und genug Erfahrung mitbringt, um sich mit den Eigenarten gleich zweier Hunderassen zu bewältigen und ein Interesse am Special-Effects-Hund Cooper hat, der kann sich an das Mainzer Tierheim wenden.



Möglich ist das telefonisch unter der Rufnummer 06131/687066 oder per E-Mail.